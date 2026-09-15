ALERTA MÁXIMA en Florida: ICE detiene al PERIODISTA NICARAGÜENSE Luis Galeano y piden frenar su deportación ante el ALTO RIESGO que enfrenta

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo este lunes en Florida al periodista nicaragüense Luis Galeano, director del programa Café con Voz, quien reside en Estados Unidos desde 2018, donde permanece exiliado. Su arresto generó preocupación entre familiares, periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, ante el temor de que sea deportado a Nicaragua.

ICE detiene en Florida al periodista nicaragüense Luis Galeano

De acuerdo con la Agencia EFE, Luis Galeano, de 48 años, fue detenido por agentes de ICE en Florida. El comunicador dirige Café con Voz junto con su esposa, Deykell Santamaría, desde el exilio en Miami. La plataforma confirmó el arresto a través de sus redes sociales con el mensaje: "Nuestro director Luis Galeano ha sido retenido por ICE".

Galeano salió de Nicaragua en diciembre de 2018, en medio de la persecución contra periodistas y medios independientes. Posteriormente continuó su trabajo periodístico desde Miami, donde mantuvo la producción de Café con Voz. En 2023, las autoridades nicaragüenses lo declararon "traidor a la patria" y le retiraron la nacionalidad y sus bienes, junto con otras 93 personas.

Según información difundida tras la detención, Galeano se encontraba trabajando como conductor de Uber cuando fue detenido y posteriormente logró comunicarse con su esposa desde una estación policial en Orlando, Florida.

La congresista republicana María Elvira Salazar pidió evitar la deportación del periodista, al considerar riesgoso su regreso a Nicaragua.

Hasta el momento, el caso migratorio de Galeano genera especial preocupación por una eventual deportación a Nicaragua. Su esposa sostiene que el periodista enfrenta un grave peligro si es obligado a regresar. "Nosotros venimos en el 2018. Huyendo de un régimen que lo tiene en la mira", afirmó Deykell Santamaría, quien pidió protección para su esposo y su familia en Estados Unidos.

La congresista republicana María Elvira Salazar también solicitó que las autoridades migratorias revisen de inmediato el caso y advirtió que Galeano no debería terminar en manos del mismo régimen que, según sus declaraciones, lo persiguió. Organizaciones vinculadas con la defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos también expresaron preocupación por la situación del periodista nicaragüense.

Deportación de Luis Galeano a Nicaragua genera preocupación por el riesgo que enfrentaría

El temor central tras la detención de ICE es que Luis Galeano pueda enfrentar un proceso que termine en su deportación a Nicaragua, donde fue despojado de su nacionalidad y señalado por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación y pidió que se respete plenamente el debido proceso. La organización advirtió que una eventual deportación podría poner en riesgo la vida y la libertad del periodista.

El contexto migratorio también ha aumentado la incertidumbre para algunos nicaragüenses en Estados Unidos. En julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua, con efecto desde el 8 de septiembre de ese año. Aunque una corte federal había suspendido posteriormente la terminación del TPS, el 9 de febrero de 2026 el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dejó en pausa esa decisión mientras avanzaba el proceso judicial.

En el caso de Luis Galeano, la situación migratoria continúa siendo objeto de atención. Una información posterior señaló que se fijó una audiencia ante una corte de inmigración para el 2 de octubre, según confirmó su esposa.