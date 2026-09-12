¡Atención! Líderes políticos de Maryland han solicitado recientemente una investigación sobre el comportamiento que tuvieron los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los últimos enfrentamientos con manifestantes, la cual se llevó a cabo en una operación federal en una comunidad de la región. ¿Qué prácticas y protocolos está usando el organismo en situaciones de protesta?

EE. UU.: agentes del ICE se enfrentan a manifestantes en esta zona de Maryland

Los habitantes de Frederick, una localidad ubicada aproximadamente a 80 kilómetros al noroeste de Baltimore, se encuentran en alerta y en estado de shock luego de la llegada de agentes del ICE, quienes, según grabaciones y videos compartidos en redes sociales, utilizaron porras contra ciudadanos y condujeron sus vehículos por la acera, poniendo en riesgo a los transeúntes.

Según informes de 'The Guardian', durante los incidentes que tuvieron lugar el jueves y viernes previos al fin de semana del Día del Trabajo, un grupo de manifestantes se sentó en la calle, entrelazando sus brazos, con la intención de bloquear el acceso a una vivienda mientras el personal del ICE se acercaba. Si bien los agentes sí ingresaron a dicho domicilio, se retiraron sin realizar arrestos.

La llegada de los agentes federales a la zona atrajo de manera inmediata a activistas comunitarios que monitorean los barrios y alertan a la población sobre la presencia de agentes y vehículos del ICE. Las protestas se desataron rápidamente y fueron en aumento.

César Díaz, presidente del consejo municipal de Frederick, no pudo evitar ser ajeno a estas situaciones y se hizo presente en el lugar. Relató que tuvo que esquivar un vehículo del ICE para evitar ser atropellado, al igual que su colega, Katie Nash, vicepresidenta del consejo. “No hubo ninguna advertencia. El vehículo estaba a treinta centímetros de ella”, señaló Díaz al periódico en mención.

Más tarde, en la noche, se produjo un enfrentamiento entre los agentes del ICE y los manifestantes, quienes intentaron bloquear el paso de los vehículos de las autoridades. Grabaciones de testigos muestran cómo los agentes, equipados con chalecos tácticos, se acercaron a una vivienda, mientras algunos manifestantes formaron una cadena humana en un intento de frenar su avance.

Enfrentamiento expuso agresivas conductas de los agentes del ICE

Tras las diversas reacciones y debate, el ICE informó a 'Frederick News-Post' sobre el intento de arresto en la zona. Durante un cotidiano control de vehículos, un hombre logró escapar, lo que llevó a la llegada de más agentes al lugar y a un aumento de la tensión en la situación.

También se compartió detalles sobre el enfrentamiento entre los agentes del ICE y los manifestantes, quienes intentaron bloquear el paso de los vehículos de las autoridades. Grabaciones de testigos mostraron cómo los agentes, equipados con chalecos tácticos, se acercaron a una vivienda, mientras algunos manifestantes formaron una cadena humana en un intento de frenar su avance.

Este acto de resistencia provocó momentos de violencia, evidenciado por imágenes que se hicieron virales en redes y que evidencian a los agentes utilizando porras y golpeando a al menos un manifestante, mientras otros eran arrastrados y empujados en medio del caos.