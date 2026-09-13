Recientemente, un pastor de Cary que experimentó una emergencia médica mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha sido liberado. Según lo informado por su hija, él recibirá atención en un centro de rehabilitación para su pronta recuperación. ¿Qué más mencionó la joven?

EE. UU.: pastor arrestado por ICE fue liberado tras sufrir emergencia médica, ¿qué pasó?

Según lo expuesto en ‘The News & Observer’, Gabri Johnson, de 30 años, confirmó que su padre, Gabriel Johnson III, un pastor de 55 años originario de Cary, fue liberado de la custodia del ICE el miércoles 9 de septiembre y será trasladado a un centro de rehabilitación que opera las 24 horas para recibir atención médica.

Familia de pastor arrestado por ICE que fue liberado tras sufrir emergencia médica se pronuncia.

“Está muy emocionado de que le permitan ir a terapia. Uno de sus mayores temores era que su cuerpo no funcionara correctamente y tener que ir a un país desconocido sin su familia. Eso le afectó muchísimo, y ahora, por el momento, ya no representa una amenaza”, mencionó recientemente, mientras se dirigía al hospital de Dallas junto a su madre para visitar a Johnson.

Tal como ella señaló, el pastor continúa hospitalizado en Dallas y se espera que sea trasladado a un centro de rehabilitación en los próximos tres días, una vez que se resuelvan los trámites administrativos, como la verificación del seguro. Gabri precisó que los médicos inicialmente sospecharon que su padre había sufrido un derrame cerebral, pero las tomografías revelaron que había experimentado un evento neurológico agudo, lo que le causó parálisis parcial en el lado izquierdo del cuerpo, impidiéndole mover su brazo y pierna izquierdos, además de otros problemas.

“La rehabilitación es algo que le da esperanza. Nos hemos quitado un gran peso de encima y estamos muy agradecidos a todos los que lo hicieron posible”, añadió, refiriéndose a la comunidad de Cary que se unió a brindarle su apoyo, incluyendo miembros de iglesias, congresistas, su abogado, activistas y otras personas que se manifestaron en favor de su situación.

¿ICE tuvo algo que ver en el actual estado de salud del pastor?

El problema de salud de Johnson se presentó el 30 de julio, esto luego de haber estado detenido en Georgia durante aproximadamente medio mes. Su familia ha resaltado que Gabriel Johnson III no recibió la atención médica adecuada durante su detención, aunque ICE y CoreCivic, la empresa que gestiona el Centro de Detención Stewart en Georgia, ha rechazado estas acusaciones.

¿Cuál fue el motivo de la detención del pastor?

Por su parte, ICE informó que la detención de Johnson se debió a una orden de deportación emitida en 1991, tras haber superado el límite de seis meses de su permiso de residencia. Además, se mencionó que Johnson posee antecedentes penales, aunque el medio ‘N&O’ no logró confirmar aquella información.