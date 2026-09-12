Aviso importante: a través de un reciente estudio, se reveló que Utah está ocupando el noveno lugar en la tasa de arrestos de inmigrantes a nivel nacional desde el otoño de 2022 hasta la primavera de este año, superando a populares estados como Nueva York y California. Con ello, ha aumentado la preocupación sobre las políticas migratorias y su impacto en la población extranjera en el estado. ¿Qué se debe saber?

EE. UU.: Utah entre los 10 estados con más registros de arrestos y redadas del ICE

Según los informes compartidos por 'The Salt Lake Tribune', entre octubre de 2022 y marzo de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó 7.817 arrestos en Utah, lo que equivale a un promedio de seis detenciones diarias. Cabe resaltar que estos datos fueron el resultado de un estudio realizado por un grupo de abogados de inmigración, basado en datos del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California, Berkeley.

Los abogados del bufete Mendoza Law Firm, que participaron en la investigación, mencionaron que las comunidades inmigrantes de Salt Lake City, Provo y los valles agrícolas del oeste han sostenido diversas industrias, incluyendo la construcción, la minería, el procesamiento de alimentos y la hostelería, a lo largo de generaciones.

Asimismo, señalaron que el crecimiento demográfico del estado ha atraído a trabajadores de toda Latinoamérica y otras regiones, y que la aplicación de la ley federal ha seguido esta tendencia. Desde la llegada de Trump a la presidencia, los arrestos en Utah han aumentado, alcanzando más de 10 detenciones diarias en el norte del estado, mientras que en el sur se han cuadruplicado.

Si bien Trump ha afirmado que su administración se enfoca en arrestar a inmigrantes con antecedentes penales, la mayoría de los detenidos en Utah no cuentan con tales antecedentes. Utah se ha posicionado en el noveno lugar entre los 50 estados, con 64,03 arrestos de ICE por cada 100.000 habitantes, justo detrás de Nuevo México y por delante de Arkansas.

¿Qué estado lidera la lista con más cantidad de arrestos del ICE?

Es importante saber que las detenciones en Utah representan el 1,3% del total de arrestos realizados por el ICE, a pesar de que su población constituye el 1% de la población nacional. Texas es el estado que lidera la lista con más de 150.000 arrestos, mientras que Vermont se encuentra en el extremo opuesto con una tasa de 5,7 por cada 100.000 habitantes.

En total, los diez estados con las tasas de arresto más bajas registraron 20.784 detenciones.