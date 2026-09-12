ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: acusan a ICE de hacerse PASAR POR ELECTRICISTAS para detener a un hombre en Phoenix

Una familia de Phoenix, Arizona, cuestiona el operativo en el que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presuntamente se hicieron pasar por electricistas para arrestar a un hombre de 33 años en el patio de su vivienda. El caso ha generado preocupación entre los inmigrantes en Estados Unidos por las tácticas empleadas durante los operativos migratorios.

Acusan a agentes de ICE de hacerse pasar por electricistas para detener a un hombre en Phoenix

De acuerdo con un reporte de N+ Univision, Édgar Martínez fue detenido el pasado 15 de agosto, luego de que varios agentes llegaran a su vivienda haciéndose pasar por trabajadores que realizaban reparaciones en una propiedad cercana.

Su esposa, Marisol López, relató que los hombres vestían chalecos similares a los que utilizan trabajadores de la construcción o de servicios. Según su testimonio, los presuntos agentes incluso manipularon una caja eléctrica mientras aseguraban que realizaban trabajos en la zona.

La mujer también aseguró que el suministro eléctrico de su vivienda fue interrumpido durante el operativo. "Él llevaba un chaleco que parecía de construcción o de servicios", relató López a N+ Univision.

La familia sostiene, además, que los agentes no mostraron una orden judicial antes de llevarse a Martínez. La situación ha generado nuevas dudas sobre las prácticas empleadas por ICE durante sus operativos contra inmigrantes y sobre los derechos de las personas detenidas por la agencia.

Inmigrantes en Estados Unidos cuestionan las tácticas de ICE

La abogada Alma Rosa Nieto, quien no representa a Martínez y habló con N+ Univision, cuestionó las estrategias que algunos agentes migratorios podrían utilizar para acercarse a las personas que buscan detener. Nieto señaló que el uso de engaños durante este tipo de operativos podría convertirse en un asunto relevante ante los tribunales. No obstante, las circunstancias legales específicas del arresto de Martínez deberán determinarse conforme avance el caso.

Según su esposa, Martínez lleva más de una década viviendo en Estados Unidos, no tiene antecedentes penales graves y se encontraba en proceso de obtener una visa cuando fue detenido.

El caso vuelve a poner bajo la lupa las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Phoenix y genera inquietud entre las comunidades de inmigrantes, tanto legales como indocumentados. Hasta ahora, ICE no ha respondido a las preguntas sobre el operativo ni sobre las circunstancias de la detención, según la información difundida por N+ Univision.