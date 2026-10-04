Un joven de 23 años fue arrestado en Evansville, Indiana, después de que presuntamente amenazara con un arma de fuego a empleados de un Walmart. Según las autoridades, el hombre se habría enfadado luego de que uno de los trabajadores rechazara su propuesta de aparecer en un video de rap. La situación provocó momentos de tensión y preocupación entre los clientes y el personal del establecimiento, hasta que la Policía acudió al lugar y tomó control de la situación, informó WTHR.

Los agentes revisaron las imágenes de seguridad de la tienda.

Hombre de Evansville es acusado de amenazar con un arma a un empleado de Walmart tras negarse a participar en su video de rap

Los hechos ocurrieron el 2 de octubre, alrededor de las 6:45 p. m., en el Walmart Neighborhood Market ubicado en 2500 North First Avenue, en Evansville. Los agentes acudieron al establecimiento tras recibir un reporte sobre una situación sospechosa.

De acuerdo con los testimonios recogidos por la Policía, el día anterior, el sospechoso se había acercado a un empleado para pedirle que participara en su video de rap. El trabajador rechazó la propuesta, pero el hombre habría insistido hasta que un gerente intervino para poner fin a la situación.

Según el reporte policial, el sospechoso reaccionó con enojo y levantó su chaqueta para mostrar que llevaba un arma. Las cámaras de seguridad también habrían captado la empuñadura de una pistola sobresaliendo de uno de sus bolsillos.

Los trabajadores indicaron a los agentes que escucharon amenazas contra el gerente. El hombre habría amenazado con dispararle y con golpearlo con la culata del arma.

Arresto en un Walmart de EE. UU.: sospechoso llevaba una pistola

La Policía localizó y detuvo al hombre dentro del Walmart de Evansville. Según las autoridades, el sospechoso llevaba una pistola al momento de su arresto y posteriormente fue trasladado a la cárcel del condado de Vanderburgh, donde quedó bajo un cargo preliminar de intimidación con un arma mortal. Su fianza fue establecida en 1.500 dólares.

Hasta la publicación del reporte, no se habían presentado cargos formales. Según los registros judiciales, el sospechoso deberá comparecer por primera vez ante un tribunal el 10 de octubre a la 1 p. m., mientras que la Fiscalía del Condado de Vanderburgh determinará si presenta cargos en su contra.

El caso vuelve a poner el foco en la seguridad de los establecimientos de Walmart en Estados Unidos, mientras las autoridades continúan con el proceso judicial correspondiente en Indiana.