El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó recientemente cifras históricas de arrestos migratorios en Estados Unidos durante el verano del hemisferio norte. Según datos actualizados hasta el 6 de agosto de este año, las nacionalidades más afectadas por estas detenciones incluyen a mexicanos, guatemaltecos y hondureños. Esta situación evidencia un aumento significativo en las acciones de control migratorio en el país americano. AQUÍ más información.

Atención, inmigrantes en EE. UU.: revelan los perfiles latinos que ICE tiene en la mira en sus redadas

Según datos de 'La Nación' y el reciente análisis de Deportation Data Project, desde septiembre de 2025, el número de personas detenidas sin cargos penales ha superado al de aquellas con condenas o procesos judiciales pendientes.

EE. UU.: revelan los perfiles latinos que ICE tiene en la mira en sus redadas.

En julio de este 2026, únicamente el 27% de los arrestados contaba con antecedentes penales, lo que contrasta con la narrativa oficial que sostiene que la persecución de individuos considerados peligrosos es una prioridad en la política migratoria. La mayoría de los arrestos está relacionada con infracciones civiles asociadas al estatus migratorio.

Este aumento en las detenciones también se vincula a las transferencias desde cárceles locales y a la ampliación de los acuerdos bajo el programa 287(g), que permite a ciertas fuerzas policiales estatales y locales colaborar con el ICE en tareas migratorias. Ahora, las deportaciones de individuos con perfiles migratorios difieren de los típicamente vinculados a este proceso.

Entre ellos se encuentran beneficiarios de TPS a los que se les ha revocado la protección, solicitantes de asilo que llegaron de manera legal y personas que han residido en EE. UU. durante décadas. También se han registrado casos de extranjeros casados con ciudadanos estadounidenses o con hijos nacidos en el país. Asimismo, los que ingresaron con visas, como las de estudiante, y que aún tienen trámites de asilo en curso.

¿Quiénes son los inmigrantes más afectados por los arrestos?

Durante el presente año, la agencia ha registrado niveles de arrestos que superan los de años anteriores. Según datos obtenidos por Deportation Data Project a través de solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), el ICE alcanzó más de 50.000 detenciones mensuales.

La base de datos expone que se llevaron a cabo 548.645 registros correspondientes al segundo mandato de Trump, que comenzó el 20 de enero de 2025. De este total, el 88% de los detenidos son hombres, mientras que el 12% son mujeres. En términos de nacionalidad, la mayoría de los arrestos provienen de estos países de América Latina:

Brasil: 7.608

Colombia : 16.497

: 16.497 Cuba: 13.569

Ecuador: 15.739

El Salvador: 24.548