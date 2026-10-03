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Partidos de hoy, domingo 4 de octubre: qué partidos hay de UEFA Nations League y amistosos

Conoce los partidos de hoy, domingo 4 de octubre, en los que destacan choques de UEFA Nations League, Liga de Naciones CONCACAF y amistosos internacionales.

Diego Medina
Partidos de hoy, domingo 4 de octubre, por UEFA Nations League y amistosos.
Partidos de hoy, domingo 4 de octubre, por UEFA Nations League y amistosos. | Foto: Composición LÍBERO.
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Los partidos de hoy, domingo 4 de octubre, tendrán una variada programación de fútbol internacional, con encuentros de la UEFA Nations League, amistosos internacionales y más competencias. En esta nota podrás conocer todos los detalles de la jornada, incluyendo los horarios y canales de transmisión de los partidos para no perderte ningún encuentro.

Portugal vs. Noruega EN VIVO.

PUEDES VER: Portugal vs. Noruega EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver UEFA Nations League

Partidos de hoy por UEFA Nations League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Azerbaiyán vs Lituania8.00 am.ESPN 2, Disney Plus
Kosovo vs Austria11.00 am.ESPN, Disney Plus
Malta vs Andorra11.00 am.Disney Plus
República de Irlanda vs Israel1.45 pm.Disney Plus
Grecia vs Alemania1.45 pm.ESPN 2, Disney Plus
Países Bajos vs Serbia1.45 pm.Disney Plus
Portugal vs Noruega1.45 pm.ESPN, Disney Plus
Gales vs Dinamarca1.45 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por amistosos internacionales

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Kirguistán vs Líbano7.00 am.-
Comoras vs Senegal8.00 am.RTS 1, ORTC TV
Egipto vs Sudáfrica1.00 pm.ON Sport 1, SABC Sport, SABC Plus
Marruecos vs Malí1.00 pm.ORTM Mali, Arryadia, Al Aoula, SNRT Live

Partidos de hoy por amistoso de clubes

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Guadalajara vs América8.00 pm.fuboTV, Peacock, Telemundo

Partidos de hoy por Liga de Naciones CONCACAF

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Guyana vs Dominica2.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Islas Turcas y Caicos vs Islas Vírgenes Británicas3.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Bahamas vs US Virgin Islands3.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Puerto Rico vs Islas Caimán5.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Trinidad y Tobago vs Curazao5.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Aruba vs Anguila6.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Costa Rica vs Haití7.00 pm.Youtube, CONCACAF GO
Nicaragua vs República Dominicana9.00 pm.Youtube, CONCACAF GO

Partidos de hoy por la Liga Profesional Argentina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Huracán vs Aldosivi12.45 pm.Fanatiz, ESPN Premium
Talleres Córdoba vs Belgrano3.00 pm.Disney Plus
Argentinos Juniors vs Tigre5.15 pm.TyC Sports, Fanatiz
Estudiantes Río Cuarto vs Racing7.30 pm.TyC Sports, Fanatiz

Partidos de hoy por la Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Deportivo Pasto vs Fortaleza2.00 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play
Cúcuta Deportivo vs Deportivo Pereira4.05 pm.RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Fútbol
Atlético Bucaramanga vs Junior6.10 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play
Llaneros vs América de Cali8.15 pm.RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Fútbol

Partidos de hoy por la Liga Uruguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Danubio vs Cerro Largo8.00 am.Disney Plus, DSports Uruguay
Boston River vs Juventud11.00 am.Disney Plus, DSports Uruguay
Cerro vs Wanderers2.00 pm.Disney Plus, DSports Uruguay
Racing vs Peñarol5.30 pm.Disney Plus, DSports Uruguay

Horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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