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Partidos de hoy, domingo 4 de octubre: qué partidos hay de UEFA Nations League y amistosos
Conoce los partidos de hoy, domingo 4 de octubre, en los que destacan choques de UEFA Nations League, Liga de Naciones CONCACAF y amistosos internacionales.
Los partidos de hoy, domingo 4 de octubre, tendrán una variada programación de fútbol internacional, con encuentros de la UEFA Nations League, amistosos internacionales y más competencias. En esta nota podrás conocer todos los detalles de la jornada, incluyendo los horarios y canales de transmisión de los partidos para no perderte ningún encuentro.
Partidos de hoy por UEFA Nations League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Azerbaiyán vs Lituania
|8.00 am.
|ESPN 2, Disney Plus
|Kosovo vs Austria
|11.00 am.
|ESPN, Disney Plus
|Malta vs Andorra
|11.00 am.
|Disney Plus
|República de Irlanda vs Israel
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Grecia vs Alemania
|1.45 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
|Países Bajos vs Serbia
|1.45 pm.
|Disney Plus
|Portugal vs Noruega
|1.45 pm.
|ESPN, Disney Plus
|Gales vs Dinamarca
|1.45 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por amistosos internacionales
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Kirguistán vs Líbano
|7.00 am.
|-
|Comoras vs Senegal
|8.00 am.
|RTS 1, ORTC TV
|Egipto vs Sudáfrica
|1.00 pm.
|ON Sport 1, SABC Sport, SABC Plus
|Marruecos vs Malí
|1.00 pm.
|ORTM Mali, Arryadia, Al Aoula, SNRT Live
Partidos de hoy por amistoso de clubes
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Guadalajara vs América
|8.00 pm.
|fuboTV, Peacock, Telemundo
Partidos de hoy por Liga de Naciones CONCACAF
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Guyana vs Dominica
|2.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Islas Turcas y Caicos vs Islas Vírgenes Británicas
|3.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Bahamas vs US Virgin Islands
|3.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Puerto Rico vs Islas Caimán
|5.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Trinidad y Tobago vs Curazao
|5.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Aruba vs Anguila
|6.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Costa Rica vs Haití
|7.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
|Nicaragua vs República Dominicana
|9.00 pm.
|Youtube, CONCACAF GO
Partidos de hoy por la Liga Profesional Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Huracán vs Aldosivi
|12.45 pm.
|Fanatiz, ESPN Premium
|Talleres Córdoba vs Belgrano
|3.00 pm.
|Disney Plus
|Argentinos Juniors vs Tigre
|5.15 pm.
|TyC Sports, Fanatiz
|Estudiantes Río Cuarto vs Racing
|7.30 pm.
|TyC Sports, Fanatiz
Partidos de hoy por la Liga Colombiana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Deportivo Pasto vs Fortaleza
|2.00 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play
|Cúcuta Deportivo vs Deportivo Pereira
|4.05 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Fútbol
|Atlético Bucaramanga vs Junior
|6.10 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol, Win Play
|Llaneros vs América de Cali
|8.15 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Fútbol
Partidos de hoy por la Liga Uruguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Danubio vs Cerro Largo
|8.00 am.
|Disney Plus, DSports Uruguay
|Boston River vs Juventud
|11.00 am.
|Disney Plus, DSports Uruguay
|Cerro vs Wanderers
|2.00 pm.
|Disney Plus, DSports Uruguay
|Racing vs Peñarol
|5.30 pm.
|Disney Plus, DSports Uruguay
Horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.
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