España vs. República Checa EN VIVO por UEFA Nations League: pronóstico, hora y canal

Los países España vs. República Checa juegan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado un partido llamativo por la tercera fecha del grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-2027 en el Estadio Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo. Ambos equipos tienen objetivos distintos, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano y español, la transmisión estará a cargo de ESPN y RTVE La 1. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Luego de un poco más de cuatro años, las selecciones de España y República Checa se vuelven a enfrentar en una UEFA Nations League. El antecedente más reciente entre ambos países ocurrió hace dos ediciones del torneo en la fase de grupos, cuando la 'Furia Roja' —estando de local— venció a Chequia por 2-0 gracias a los goles de Carlos Soler y Pablo Sarabia.

De acuerdo a la tabla de posiciones del grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27, la selección de España es la única líder por conseguir puntaje perfecto al derrotar a Inglaterra y Croacia. Por su parte, República Checa es el colero tras perder sus dos primeros partidos, por lo que necesita empezar a sumar para no verse comprometido con el descenso.

España vs. República Checa: horario del partido de UEFA Nations League

Si los partidos de la UEFA Nations League te están pareciendo entretenidos y quieres ver el encuentro entre España vs. República Checa, por la tercera fecha del grupo 3 de la Liga A, aquí te mostramos los horarios en los diversos países:

México y Centroamérica: 12:45 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 1:45 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 2:45 p. m.

Estados Unidos: 2:45 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 12:45 p. m. (Los Ángeles)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:45 p. m.

España: 8:45 p. m.

¿Dónde ver España vs. República Checa?

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

México: Sky Sports

Centroamérica: ESPN y Disney Plus

España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play y Movistar Plus

Estados Unidos: VIX Premium

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