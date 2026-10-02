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España vs. República Checa EN VIVO por UEFA Nations League: pronóstico, hora y canal

España vs. República Checa chocan este sábado por el grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite el partido EN VIVO.

Jostein Canales
España y República Checa juegan este sábado por el grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League.
España y República Checa juegan este sábado por el grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League. | Foto: Composición de Libero
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Los países España vs. República Checa juegan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado un partido llamativo por la tercera fecha del grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-2027 en el Estadio Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo. Ambos equipos tienen objetivos distintos, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano y español, la transmisión estará a cargo de ESPN y RTVE La 1. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

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Luego de un poco más de cuatro años, las selecciones de España y República Checa se vuelven a enfrentar en una UEFA Nations League. El antecedente más reciente entre ambos países ocurrió hace dos ediciones del torneo en la fase de grupos, cuando la 'Furia Roja' —estando de local— venció a Chequia por 2-0 gracias a los goles de Carlos Soler y Pablo Sarabia.

De acuerdo a la tabla de posiciones del grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27, la selección de España es la única líder por conseguir puntaje perfecto al derrotar a Inglaterra y Croacia. Por su parte, República Checa es el colero tras perder sus dos primeros partidos, por lo que necesita empezar a sumar para no verse comprometido con el descenso.

España vs. República Checa: horario del partido de UEFA Nations League

Si los partidos de la UEFA Nations League te están pareciendo entretenidos y quieres ver el encuentro entre España vs. República Checa, por la tercera fecha del grupo 3 de la Liga A, aquí te mostramos los horarios en los diversos países:

  • México y Centroamérica: 12:45 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 1:45 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 2:45 p. m.
  • Estados Unidos: 2:45 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 12:45 p. m. (Los Ángeles)
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:45 p. m.
  • España: 8:45 p. m.

¿Dónde ver España vs. República Checa?

  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
  • México: Sky Sports
  • Centroamérica: ESPN y Disney Plus
  • España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play y Movistar Plus
  • Estados Unidos: VIX Premium

España vs. República Checa: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Casas de apuestasEspañaEmpateRepública Checa
Betsson1.0710.0042.00
Betano1.1011.7535.00
Bet3651.0711.0029.00
1XBET1.0812.4037.00
Caliente1.0811.5036.00
Stake1.0611.5037.50
Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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