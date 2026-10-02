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Partidos de hoy, sábado 3 de octubre: programación y canales para ver fútbol en vivo
Conoce la programación para los partidos de hoy, sábado 3 de octubre, con torneos como la UEFA Nations League, Liga de Naciones Concacaf, Copa del Rey y más.
Revisa la programación completa de los partidos de hoy, sábado 3 de octubre, alrededor del mundo. Esta jornada trae muchas emociones con partidos amistosos de fecha FIFA, como el Perú vs. Canadá, Liga de Naciones de la Concacaf, UEFA Nations League, entre otras competiciones. A continuación, te brindamos los horarios y canales de transmisión para los principales duelos del día.
Partidos de hoy por la UEFA Nations League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Finlandia vs Albania
|8.00 a. m.
|ESPN 2, Disney Plus
|Croacia vs Inglaterra
|11.00 a. m.
|ESPN, Disney Plus
|Bielorrusia vs San Marino
|11.00 a. m.
|Disney Plus
|Estonia vs Luxemburgo
|11.00 a. m.
|Disney Plus
|Islandia vs Bulgaria
|11.00 a. m.
|Disney Plus
|Macedonia del Norte vs Escocia
|1.45 p. m.
|Disney Plus
|Suiza vs Eslovenia
|1.45 p. m.
|Disney Plus
|España vs República Checa
|1.45 p. m.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Naciones de la Concacaf
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Sint Maarten vs San Vicente / Granadinas
|4.00 p. m.
|Youtube, CONCACAF GO
|Belice vs Guayana Francesa
|9.00 p. m.
|Youtube, CONCACAF GO
Partidos de hoy por amistosos de fecha FIFA
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|India vs Brasil
|9.00 a. m.
|SporTV, Globo
|Rusia vs Namibia
|10.00 a. m.
|Sportbox.ru
|Canadá vs Perú
|1.00 p. m.
|América Televisión, América TVGO
|Costa de Marfil vs Camerún
|2.00 p. m.
|CRTV Sports
|Argentina vs Burkina Faso
|7.00 p. m.
|TyC Sports Argentina
|EE. UU. vs México
|9.00 p. m.
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por la Copa del Rey
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Baztán vs Atlético Calatayud
|10.30 a. m.
|Ceuta 6 de Junio vs Lebrijana
|11.00 a. m.
|Tedeón vs Anaitasuna FT
|11.00 a. m.
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Defensa y Justicia vs San Lorenzo
|12.45 p. m.
|TyC Sports
|Atlético Tucumán vs Barracas Central
|3.00 p. m.
|Disney Plus
|Newell's Old Boys vs Lanús
|3.00 p. m.
|TyC Sports
Partidos de hoy por la Liga Colombiana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Rionegro Águilas vs Jaguares de Córdoba
|2.00 p. m.
|Win+ Fútbol, Win Play, Sport TV
|Deportes Tolima vs Boyacá Chicó
|4.05 p. m.
|Win+ Fútbol, Win Play, Sport TV
Partidos de hoy por el Brasileirao
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Atlético Mineiro vs RB Bragantino
|4.30 p. m.
|Fanatiz International
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Guaraní vs Sportivo San Lorenzo
|3.00 p. m.
|DirecTV, Tigo Sports
|Deportivo Recoleta vs Libertad
|5.15 p. m.
|DirecTV, Tigo Sports
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Liverpool vs Progreso
|9.00 a. m.
|DirecTV, Disney Plus
|Albion vs Defensor Sporting
|1.00 p. m.
|DirecTV, Disney Plus
|Deportivo Maldonado vs Central Español
|4.00 p. m.
|DirecTV, Disney Plus
Horarios corresponden al Perú.
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