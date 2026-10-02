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Partidos de hoy, sábado 3 de octubre: programación y canales para ver fútbol en vivo

Conoce la programación para los partidos de hoy, sábado 3 de octubre, con torneos como la UEFA Nations League, Liga de Naciones Concacaf, Copa del Rey y más.

Francisco Esteves
Partidos de hoy, sábado 3 de octubre.
Partidos de hoy, sábado 3 de octubre. | Foto: Composición Líbero.
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Revisa la programación completa de los partidos de hoy, sábado 3 de octubre, alrededor del mundo. Esta jornada trae muchas emociones con partidos amistosos de fecha FIFA, como el Perú vs. Canadá, Liga de Naciones de la Concacaf, UEFA Nations League, entre otras competiciones. A continuación, te brindamos los horarios y canales de transmisión para los principales duelos del día.

México se enfrenta a Estados Unidos en amistoso internacional

PUEDES VER: ¿A qué hora juega México vs Estados Unidos y dónde ver partido amistoso por fecha FIFA?

Partidos de hoy por la UEFA Nations League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Finlandia vs Albania8.00 a. m.ESPN 2, Disney Plus
Croacia vs Inglaterra11.00 a. m.ESPN, Disney Plus
Bielorrusia vs San Marino11.00 a. m.Disney Plus
Estonia vs Luxemburgo11.00 a. m.Disney Plus
Islandia vs Bulgaria11.00 a. m.Disney Plus
Macedonia del Norte vs Escocia1.45 p. m.Disney Plus
Suiza vs Eslovenia1.45 p. m.Disney Plus
España vs República Checa1.45 p. m.ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Naciones de la Concacaf

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Sint Maarten vs San Vicente / Granadinas4.00 p. m.Youtube, CONCACAF GO
Belice vs Guayana Francesa9.00 p. m.Youtube, CONCACAF GO

Partidos de hoy por amistosos de fecha FIFA

PARTIDOSHORARIOSCANALES
India vs Brasil9.00 a. m.SporTV, Globo
Rusia vs Namibia10.00 a. m.Sportbox.ru
Canadá vs Perú1.00 p. m.América Televisión, América TVGO
Costa de Marfil vs Camerún2.00 p. m.CRTV Sports
Argentina vs Burkina Faso7.00 p. m.TyC Sports Argentina
EE. UU. vs México9.00 p. m.ESPN, Disney+

Partidos de hoy por la Copa del Rey

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Baztán vs Atlético Calatayud10.30 a. m.
Ceuta 6 de Junio vs Lebrijana11.00 a. m.
Tedeón vs Anaitasuna FT11.00 a. m.

Partidos de hoy por la Liga Argentina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Defensa y Justicia vs San Lorenzo12.45 p. m.TyC Sports
Atlético Tucumán vs Barracas Central3.00 p. m.Disney Plus
Newell's Old Boys vs Lanús3.00 p. m.TyC Sports

Partidos de hoy por la Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Rionegro Águilas vs Jaguares de Córdoba2.00 p. m.Win+ Fútbol, Win Play, Sport TV
Deportes Tolima vs Boyacá Chicó4.05 p. m.Win+ Fútbol, Win Play, Sport TV

Partidos de hoy por el Brasileirao

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Atlético Mineiro vs RB Bragantino4.30 p. m.Fanatiz International

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Guaraní vs Sportivo San Lorenzo3.00 p. m.DirecTV, Tigo Sports
Deportivo Recoleta vs Libertad5.15 p. m.DirecTV, Tigo Sports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Liverpool vs Progreso9.00 a. m.DirecTV, Disney Plus
Albion vs Defensor Sporting1.00 p. m.DirecTV, Disney Plus
Deportivo Maldonado vs Central Español4.00 p. m.DirecTV, Disney Plus

Horarios corresponden al Perú.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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