México vs. Estados Unidos: las posibles alineaciones del partido amistoso

Las selecciones de México y Estados Unidos se enfrentarán en un amistoso internacional de la fecha FIFA este sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Ambos países tienen como objetivo quedarse con la victoria y evidenciar su mejora de cara a los partidos oficiales. A continuación, conoce las alineaciones que alistan los entrenadores de ambas escuadras pertenecientes a Concacaf.

Posible alineación de México

La selección mexicana viene de empatar 1-1 con dos representantes de Conmebol: Colombia y Perú. Las alineaciones que puso el técnico Rafael Márquez en ambos partidos amistosos fueron equilibradas para poner lo mejor que tiene ante su clásico rival y tratar de conseguir su primera victoria en esta gira de preparación.

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Luis Chávez, Roberto Alvarado, Hirving Lozano y Armando González.

Selección de Estados Unidos.

El principal problema que ha tenido el conjunto azteca es la definición, por lo que el 'Káiser' necesita afinar ese detalle contra una complicada zaga estadounidense, que ha registrado tres goles en estos encuentros.

Posible alineación de Estados Unidos

El seleccionado de las 'Barras y las Estrellas' llega en mejor momento por haber ganado los dos partidos que afrontó en estas dos semanas de fecha FIFA. USA derrotó con contundencia a Perú y Chile, países a los que les metió cuatro goles pese a no tener a la mayoría de jugadores que estuvieron en el Mundial 2026.

Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller, Yunus Musah, Tyler Adams, Cavan Sullivan, Gio Reyna, Malik Tillman y Justin Ellis.

Selección de México.

Estados Unidos, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, está aprovechando estos amistosos internacionales para darle protagonismo a las nuevas promesas del fútbol norteamericano y hasta el momento viene resultando bien, tanto así que en algunas casas de apuestas aparece como el favorito para llevarse la victoria.