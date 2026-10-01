Colombia vs Paraguay EN VIVO por partido amistoso: fecha, hora, canal y pronósticos del partido

Colombia y Paraguay se enfrentarán nuevamente este viernes 2 de octubre en un amistoso internacional por la fecha FIFA. El compromiso tendrá como escenario el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, y ambos seleccionados buscarán quedarse con un resultado positivo.

En los últimos enfrentamientos, la ventaja es para la 'Tricolor', aunque el duelo más reciente terminó con un empate 2-2 en Barranquilla, en marzo de 2025. Previamente, Colombia consiguió dos triunfos consecutivos ante Paraguay: 2-1 durante la Copa América 2024 y 1-0 en las Eliminatorias de 2023. A continuación, podrás conocer todos los detalles y la programación de este esperado encuentro.

¿Cuándo juega Colombia vs Paraguay?

Colombia contra Paraguay se llevará a cabo este viernes 2 de octubre, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, que cuenta con una capacidad para 25 mil espectadores.

Colombia se enfrentará a Paraguay en un amistoso internacional

¿A qué hora juega Colombia vs Paraguay?

Este partido se llevará a cabo a las 7.00 p. m. (hora peruana y colombiana). Estos son los horarios para otros países.

Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 8.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9.00 p. m.

Canal para ver Colombia vs Paraguay

Para seguir este compromiso podrás hacerlo mediante la señal de Caracol TV y RCN. Así como la plataforma vía streaming de Ditu. Por su parte, en Paraguay Gen y Trece llevarán el choque.

Pronósticos de Colombia vs Paraguay

Betsson: Colombia gana (1.70) — Empata (3.55) — Paraguay gana (4.90)

Betano.pe: Colombia gana (1.78) — Empata (3.60) — Paraguay gana (4.85)

bet365: Colombia gana (1.67) — Empata (3.50) — Paraguay gana (4.75)

1xBet: Colombia gana (1.80) — Empata (3.72) — Paraguay gana (5.10)

Caliente.pe: Colombia gana (1.74) — Empata (3.55) — Paraguay gana (4.90)

Stake.latam: Colombia gana (1.72) — Empata (3.60) — Paraguay gana (4.90)

DoradoBet: Colombia gana (1.69) — Empata (3.60) — Paraguay gana (4.75)

Colombia vs Paraguay: previa del partido

La 'Tricolor' llegará al compromiso después de empatar 1-1 ante México en el inicio del nuevo ciclo de Néstor Lorenzo. Colombia acumula siete partidos consecutivos sin conocer la derrota y afrontará este encuentro con varias novedades en su convocatoria, luego de las ausencias de James Rodríguez y Luis Díaz.

Por su parte, Paraguay llega con mayor confianza tras vencer 2-0 a Bolivia en su último amistoso. Miguel Almirón fue la gran figura de aquel encuentro al marcar los dos goles de la victoria. Gustavo Alfaro volverá a contar con nombres importantes como Julio Enciso, Almirón y Gustavo Gómez para este duelo.

El historial reciente favorece a Colombia, aunque el antecedente más cercano terminó en empate. En marzo de 2025, ambas selecciones igualaron 2-2 en Barranquilla, mientras que la 'Tricolor' también se impuso en sus dos enfrentamientos anteriores: 2-1 en la Copa América 2024 y 1-0 por las Eliminatorias en 2023.