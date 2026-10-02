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¡Se casa! Franco Zanelatto, exfigura de Alianza Lima, sorprende a su novia con pedida de mano: "Te elijo a ti"
Franco Zanelatto emocionó a sus seguidores al sorprender a su novia con una romántica pedida de mano y dar un importante paso en su relación. Mira las fotos.
¡Campanas de boda! Franco Zanelatto, futbolista que militó por Alianza Lima, sorprendió a sus seguidores al revelar un momento muy especial en su vida personal. El ahora jugador de Melgar decidió dar un importante paso en su relación y le pidió matrimonio a su novia Bryn.
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La romántica propuesta quedó registrada en su cuenta oficial de Instagram, donde el seleccionado peruano compartió fotografías exclusivas del emotivo momento junto a un mensaje lleno de amor para su futura esposa. La noticia no tardó en generar reacciones entre sus seguidores y allegados, quienes celebraron este nuevo capítulo en la vida del deportista.
"No suerte. No es una coincidencia. Los tiempos de Dios. De todas las formas en que Dios ha bendecido mi vida, traerte a ti es mi favorita. No sé lo que nos depara el futuro, pero sé quién lo sostiene y sé a quién quiero a mi lado a través de todo.", escribió Franco Zanelatto.
El extremo peruano pasará a la lista de casados. | Imagen: Instagram
"Te elijo a ti. Amarte, crecer juntos, y construir una vida con Cristo en el centro de todo lo que hacemos. Mi mejor amiga. Mi oración contestada. Siempre juntos.", añadió el jugador en su publicación en redes sociales.
Ante este post, diversos usuarios dejaron su mensaje a la pareja. "Claro que sí, hermano", mencionó Matías Succar, jugador de Cienciano; "Buena tío, Zane", "Felicidades hermano, muchas bendiciones", "Felicidades, hermanito", "Felicitaciones mi hermano. Éxitos y bendiciones en esta nueva etapa, sigan creciendo juntos", comentaron.
¿Dónde juega actualmente Franco Zanelatto?
Actualmente, Franco Zanelatto continúa su carrera profesional lejos de Alianza Lima, club en el que logró destacar en el fútbol peruano. El delantero peruano dejó la institución blanquiazul tras finalizar su etapa con el equipo y emprendió un nuevo capítulo en su trayectoria deportiva.
Su presente futbolístico se desarrolla en FBC Melgar, donde busca consolidarse y conseguir el protagonismo. El atacante también ha formado parte de la selección peruana; sin embargo, en esta última convocatoria de ‘La Bicolor’ para los amistosos no fue llamado por Mano Menezes.
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