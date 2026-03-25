Franco Zanelatto es captado con una joven en un evento nocturno, según 'Magaly TV La Firme': "Se puso calentón"

Franco Zanelatto fue captado junto a una joven en un evento de electrónica el último fin de semana. El video fue difundido en el programa de Magaly Medina de este último martes 24 de marzo y se observa que el extremo izquierdo baila con su acompañante.

Este domingo 22 de marzo se realizó un evento de música en Lurín, donde asistió el jugador del cuadro arequipeño. “Su acompañante es bien mano larga. Acaricia el pelo del pelotero y luego baja por su espalda. Claro, mi causa se puso calentón”, se señaló en el informe presentado por ‘Magaly TV La Firme'.

Como se sabe, Franco Zanelatto lleva su vida íntima en privacidad, ya que mediante sus redes sociales suele compartir contenido del ámbito profesional, mas no personal. Sin embargo, en 2024 hizo pública su relación sentimental con una joven llamada Angeli Toral.

Franco Zanelatto fichó para Melgar en 2026

El futbolista Franco Zanelatto fue anunciado como nuevo refuerzo de FBC Melgar y buscará potenciar el ataque del conjunto arequipeño de cara a sus próximos desafíos en la temporada. El extremo otorgará velocidad, desequilibrio y capacidad para generar peligro en el área rival.

Con su incorporación, Melgar suma una pieza clave en ofensiva, apostando por su proyección y versatilidad en el frente de ataque. La llegada de Franco Zanelatto también responde a la intención del club de mantenerse competitivo tanto en la liga local.