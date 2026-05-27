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Sporting Cristal rompió su silencio y aclaró fichaje de Hernán Barcos: "Es un profesional"

¿Fichaje inminente? Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, respondió ante la posibilidad de fichar a Hernán Barcos.

Diego Medina
Julio César Uribe se pronuncia sobre fichaje de Hernán Barcos a Sporting Cristal.
Julio César Uribe se pronuncia sobre fichaje de Hernán Barcos a Sporting Cristal. | Foto: Jordy Flores | Liga 1
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Uno de los jugadores que ha sonado fuerte en el entorno de Sporting Cristal es Hernán Barcos. Dado que el experimentado atacante no seguirá en FC Cajamarca luego del Torneo Apertura, ha tenido acercamientos con el cuadro celeste para ser su flamante incorporación. Ante ello, Julio César Uribe, director general de fútbol del club rimense, rompió su silencio ante la prensa y aclaró todo lo relacionado con el ‘Pirata’.

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Sporting Cristal aclara fichaje de Hernán Barcos

Como voz principal de Sporting Cristal, el popular ‘Diamante’ tomó la palabra y dejó en claro que no puede confirmar por ahora la llegada de Barcos a tienda celeste. Eso sí, valoró la trayectoria del futbolista y todo lo que ha conseguido a sus 42 años, pero precisó que, por respeto al jugador y a la historia del club, no dará comentarios sobre nombres puntuales.

“No se puede confirmar, porque no es el momento. Nos hemos enterado por los medios, no acostumbramos a manejarnos así porque somos respetuosos de los posibles jugadores que se puedan incorporar. Lo que sí está claro es que vamos a incorporar 3 o 4 jugadores que nos permitan tener la regularidad en el torneo. ¿Qué opino de Hernán Barcos? Uno no tiene que opinar nada de quien ha sabido ser productivo toda su trayectoria. Es una persona exitosa, una carrera regular tanto aquí como en Brasil también. Es un profesional. Nosotros estamos viendo posibilidades donde consideramos que faltan elementos para sostener la regularidad en el desarrollo del juego.“, manifestó Julio César Uribe.

Como ya se mencionó, la dirección deportiva evalúa concretar tres o cuatro fichajes para el Torneo Clausura 2026, en el que también se contempla la posibilidad de competir internacionalmente en octavos de final de la Copa Libertadores o en los playoffs de la Copa Sudamericana. Una vez culminado el Apertura, el plantel del Rímac comenzará a anunciar todas las decisiones sobre el primer equipo.

(VIDEO: Jordy Flores)

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Cerro Porteño, en Paraguay, por la última fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026. Los celestes visitarán al Ciclón este jueves 28 de mayo a partir de las 17.00 horas de Perú (19.00 horas de Asunción), con transmisión de ESPN y Disney Plus.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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