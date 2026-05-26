El futuro de Felipe Vizeu tras la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal: "Duda..."

Sporting Cristal tiene un acuerdo de palabra con Hernán Barcos para que se convierta en su próximo delantero de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. A raíz de ello, se dio a conocer cuál será el futuro del brasileño Felipe Vizeu, actual centrodelantero del club rimense.

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La continuidad de Felipe Vizeu en Sporting Cristal tras la llegada de Hernán Barcos

El periodista de Radio Programas del Perú (RPP), Jean Martín Dueñas, utilizó su programa ‘Toco y me voy’ para informar sobre la permanencia de Vizeu en Cristal luego de la llegada de Barcos como nuevo delantero.

Felipe Vizeu tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, por lo que su continuidad seguirá vinculada a Sporting Cristal. Hasta el momento, no existe ninguna confirmación sobre una posible salida, pese a la inminente llegada del delantero argentino-peruano Hernán Barcos.

Felipe Vizeu continuará en Sporting Cristal a pesar del fichaje de Hernán Barcos

Asimismo, Dueñas aseguró que la posible ausencia del 9 brasileño en el duelo del club celeste ante Cerro Porteño por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 no está confirmada.

“Vizeu aún tiene contrato con Sporting Cristal hasta fin de año. No hay información de una salida del delantero brasileño del club. Está en duda para enfrentar a Cerro Porteño este jueves”, afirmó el comunicador.

Hernán Barcos será jugador de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026

Hernán Barcos tiene un acuerdo verbal con Sporting Cristal y aguarda a que finalice el Torneo Apertura para formalizar su firma y ser presentado en el conjunto celeste como refuerzo ofensivo para el Clausura. En la dirigencia rimense valoran positivamente la incorporación del 'Pirata', quien en la temporada 2026 suma 9 goles y aspira a ampliar esa cifra, ahora defendiendo los colores del equipo del Rímac.