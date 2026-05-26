Confirmado: Delantero de casi un millón de euros se sumará a Alianza Lima en quincena de junio

Alianza Lima celebró la obtención del título del Torneo Apertura 2026 tras vencer a Chankas en el Estadio Alejandro Villanueva. Si bien el equipo tuvo un buen rendimiento en la primera parte de la Liga 1, es claro que el equipo quiere potenciar su plantel con miras a lo que resta del año. Es por ello, que ahora se conoció que delantero alista todo para trabajar a la par con el primer equipo en el mes de junio.

Nos referimos a Luis Ramos, atacante que tuvo pasado en Cusco FC y América de Cali, pero que no ha logrado marcar goles con camiseta blanquiazul. En los últimos encuentros no ha sido considerado por Pablo Guede a causa de una lesión, por lo que quedó prácticamente descartado para el cierre del Apertura.

Sin embargo, la edición impresa de LÍBERO pudo conocer que el futbolista estará apto para la quincena de junio, momento clave para entrenar a la par con el primer equipo y así llegar en óptimas condiciones al Torneo Clausura 2026. Luis Ramos es uno de los artilleros que más valor generó durante los últimos años, por lo que desde Alianza Lima esperan ver su mejor versión desde mediados de la presente temporada.

Luis Ramos trabaja en su recuperación para volver a jugar con Alianza Lima.

Luis Ramos habló tras lesión con Alianza Lima

Luego de la obtención del título del Torneo Apertura 2026 en Matute, Luis Ramos entabló una charla con L1 MAX para dejar en claro que trabajará pacientemente en cuanto a su recuperación. No quiere acelerar procesos y así volver en óptimas condiciones a las convocatorias de Pablo Guede.

“Todos los días me pasa la ansiedad de poder regresar lo más pronto posible, poder anotar y celebrar con la gente y con mis compañeros, pero hay que tener mucha paciencia. Ahora esta para me sirve para llegar muy bien al Clausura. Ya estoy haciendo los trabajos para poder entrar al campo, pero lo quiero llevar con mucha calma, mucha paciencia, porque quiero regresar para dar el 100%“, declaró el delantero de 26 años.

(VIDEO: L1 MAX)