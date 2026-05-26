Se reveló la razón por la que 'Tunche' Rivera no es convocado en Universitario: "Pensando en irse"

Universitario de Deportes se juega la chance de seguir en competencia por Copa Libertadores ante Deportes Tolima y para este decisivo encuentro se prescindió de José Rivera, quien hace semanas se vio envuelto en una polémica por tirar y patear la camiseta del club, lo que le costó una sanción administrativa. Parecía que el tema estaba zanjado y volvería a tener acción, pero el futbolista sigue sin ser convocado. ¿Qué pasó?

Según la información que brindó el periodista Gustavo Peralta, si bien la administración solo lo suspendió algunos días y volvió a los entrenamientos, la medida de dejarlo fuera obedece a una decisión de Héctor Cúper y su comando técnico.

"No es una decisión de la administración, sino de Cúper y su comando técnico deportivamente hablando. Para Cúper, no es que le quite el sueño tener a 'Tunche'. ¿Por qué? Ha visto cosas que seguramente ha dicho 'en este tiempo que es cortito, he trabajado con este grupo y quiero seguir trabajando con este grupo'. El 'Tunche' tendrá que hacer más cosas para recuperar terreno y volver a ser considerado. Hoy Gassama está por encima", dijo el comunicador en Modo Fútbol, programa que se emite por Linkeados vía YouTube.

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Además, pese a algunas versiones que indican que puede tratarse de un tema físico, lo cierto es que todo está más relacionado con un tema de manejo de grupo, pues el artillero nacional todavía no pidió disculpas por el incidente con la ‘mica’ del vigente tricampeón peruano.

"La vez pasada cuando no concentra para ir a Moquegua, la información en la 'U' es que tiene una molestia y no está para este partido. Nuevamente ayer en un sector la información es que es por una molestia. Yo creo que no es solamente eso, creo que hay alguna cosa más que tiene que hacer el 'Tunche', algunas cuestiones internas. Contábamos que ha pedido disculpas públicamente pero no las había hecho dentro del grupo, esto no quiere decir que el grupo lo ha sacado, porque la decisión es de Cúper. El 'Tunche' tiene que hacer muchas más cosas para poder reconciliarse con todos dentro de la 'U'", agregó.

Finalmente, pese a que José Rivera no atraviesa un buen momento y tendría intención de irse de Ate, lo cierto es que los dirigentes no lo soltarán tan fácilmente para que vaya a potenciar a otro equipo candidato. En su momento se dijo que Sporting Cristal, Melgar o hasta Alianza Lima podrían mostrar interés.

"No la está pasando bien, incluso él debe estar pensando en irse para el Clausura. No creo que la 'U' lo deje ir para reforzar a un rival directo, a fin de año cuando termine contrato se verá", culminó Peralta.

Recordemos que el delantero no juega desde el partido ante Atlético Grau, por la fecha 15 del Apertura, cuando la ‘U’ perdió 1-0 en el Monumental y Rivera salió frustrado por su actuación. Entonces ocurrió el episodio ya conocido con la indumentaria de su equipo.