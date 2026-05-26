- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Deportes Tolima
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Flamengo vs Cusco
- Nacional vs Coquimbo Unido
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
Se reveló la fuerte opinión de los jugadores de Universitario sobre Javier Rabanal: “Uno de los…”
Se conoció la opinión de los jugadores de Universitario sobre su extécnico Javier Rabanal, dejando comentarios muy negativos sobre su trabajo.
Sin duda, Javier Rabanal será uno de los entrenadores más recordados en Universitario de Deportes, aunque no precisamente por los grandes resultados, sino por su paso sin pena ni gloria por la institución crema. En ese contexto, se han revelado algunos problemas que existieron entre el anterior comando técnico y los jugadores.
PUEDES VER: Johnnier Montaño reveló como Alianza Lima frustró su pase a Universitario: “Gracias al…”
De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, algunos futbolistas dieron a conocer la opinión que tienen sobre el trabajo del entrenador español y de su preparador físico durante los primeros meses del año.
"Me dijeron que muchos jugadores lo ponen a Rabanal y a su preparador físico, sacando al asistente Santi Lemus, como uno de los peores que han tenido. ¿Cuántas lesiones hubo? El trabajo físico fue muy malo", dio a conocer Peralta en el programa Pepas de la PM.
También detallo como los deficientes entrenos afectaron el buen rendimiento que la ‘U’ venia demostrando en el último tiempo.
"Veías una 'U' que presionaba de una forma interesante e importante, y este año no, porque se empezó a trabajar de una forma distinta en la que no se aplicaba el trabajo físico principal que tenía que darle un sostenimiento de base al plantel”, complementó.
Javier Rabanal dejó de ser técnico de Universitario tras los malos resultados
Por último, el periodista recordó recientes declaraciones del exarquero José Carvallo para resaltar la mejora en el ambiente de las instalaciones de Ate tras la llegada del técnico argentino Héctor Cúper junto a su comando técnico.
"El otro día José Carvallo dijo que 'el jugador de la 'U' se siente futbolista nuevamente'. Es una frase fuerte, pero habla de que ya hay un trabajo más acorde de lo que ellos querían o buscaban, y hay una diferencia entre lo que hacía el comando técnico de Rabanal a lo que ahora hace Zacarías Gaggero, el actual preparador físico con Héctor Cúper".
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90