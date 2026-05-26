Se reveló la fuerte opinión de los jugadores de Universitario sobre Javier Rabanal: “Uno de los…”

Sin duda, Javier Rabanal será uno de los entrenadores más recordados en Universitario de Deportes, aunque no precisamente por los grandes resultados, sino por su paso sin pena ni gloria por la institución crema. En ese contexto, se han revelado algunos problemas que existieron entre el anterior comando técnico y los jugadores.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, algunos futbolistas dieron a conocer la opinión que tienen sobre el trabajo del entrenador español y de su preparador físico durante los primeros meses del año.

"Me dijeron que muchos jugadores lo ponen a Rabanal y a su preparador físico, sacando al asistente Santi Lemus, como uno de los peores que han tenido. ¿Cuántas lesiones hubo? El trabajo físico fue muy malo", dio a conocer Peralta en el programa Pepas de la PM.

También detallo como los deficientes entrenos afectaron el buen rendimiento que la ‘U’ venia demostrando en el último tiempo.

"Veías una 'U' que presionaba de una forma interesante e importante, y este año no, porque se empezó a trabajar de una forma distinta en la que no se aplicaba el trabajo físico principal que tenía que darle un sostenimiento de base al plantel”, complementó.

Javier Rabanal dejó de ser técnico de Universitario tras los malos resultados

Por último, el periodista recordó recientes declaraciones del exarquero José Carvallo para resaltar la mejora en el ambiente de las instalaciones de Ate tras la llegada del técnico argentino Héctor Cúper junto a su comando técnico.

"El otro día José Carvallo dijo que 'el jugador de la 'U' se siente futbolista nuevamente'. Es una frase fuerte, pero habla de que ya hay un trabajo más acorde de lo que ellos querían o buscaban, y hay una diferencia entre lo que hacía el comando técnico de Rabanal a lo que ahora hace Zacarías Gaggero, el actual preparador físico con Héctor Cúper".