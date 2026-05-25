Revelan que Hernán Barcos está a nada de firmar con Sporting Cristal: "Ya tiene a su 9"

Todo indica que Sporting Cristal ya encontró a su delantero para el Torneo Clausura 2026. Una de las posiciones donde los celestes han sufrido en los últimos años es la delantera, pues, quitando a Martín Cauteruccio, ninguno de los refuerzos ha dado la talla y por ello la directiva ya apuntó a su siguiente atacante. ¿De quién estamos hablando? Hernán Barcos.

Durante el programa de Teledeportes, el periodista Franco Lostaunau reveló que le habían acabado de informar que el ‘Pirata’ se pondrá la camiseta de Sporting Cristal y que está a un 99% de ponerse la camiseta celeste para el siguiente torneo de la Liga 1.

“Noticia de último minuto en el mundo deportivo del Perú. Atención. Me informan que Hernán Barcos está al 99% ya con la camiseta de Sporting Cristal. Cristal ya tiene a su 9. Se va al mar a buscar al pirata, a buscar a su barco, y Barcos sería el 9 que solucione las cosas arriba en Sporting Cristal. Ya habría llegado a un acuerdo con la institución celeste”, informó el periodista en Teledeportes.

Tras lo informado en televisión, el propio comunicador escribió en su cuenta de ‘X’ y confirmó que este fichaje sí se llevará a cabo: “Es prácticamente un hecho que Hernán Barcos será jugador de Sporting Cristal”.

De esta manera, Hernán Barcos dejará de vestir la camiseta de FC Cajamarca para el Torneo Clausura. Club con el que ha disputado 16 encuentros, en los que ha anotado nueve goles y brindado dos asistencias. Además, este fin de semana jugará su último partido con los cajamarquinos frente a su exequipo Alianza Lima.

Recordemos que con los blanquiazules, el ‘Pirata’ jugó un total de 189 partidos entre todas las competencias, en los cuales llegó a convertir en 77 oportunidades y dio 29 asistencias. Gracias a estos números, el argentino se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia de la institución íntima.