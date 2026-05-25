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¿A qué hora juega Universitario vs Deportes Tolima y dónde ver partido por Copa Libertadores?
Universitario se enfrenta a Deportes Tolima en el Estadio Monumental en busca de una victoria que le asegure la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
Universitario de Deportes se enfrenta a Deportes Tolima en un encuentro que se jugará en el Estadio Monumental y en el que buscará la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Repasa horarios y canales para seguir este encuentro que promete mucha emoción de principio a fin.
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¿A qué hora juega Universitario vs. Deportes Tolima?
Repasa los horarios del encuentro, de acuerdo con tu país de residencia:
- Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas
- Bolivia y Venezuela: 20:30 horas
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30 horas
- México: 18:30 horas
- Estados Unidos: 20:30 horas (Miami y Nueva York) y 17:30 horas (Los Ángeles)
- España y Francia: 02:30 horas (del día siguiente)
¿Dónde ver Universitario vs. Deportes Tolima?
Conoce los canales y plataformas de streaming para que no te pierdas el encuentro:
- Perú: ESPN 6 y Disney Plus
- Colombia: ESPN 6 y Disney Plus
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Chile: ESPN 6 y Disney Plus
- Ecuador: ESPN 6 y Disney Plus
- Uruguay: ESPN 6 y Disney Plus
- Paraguay: ESPN 6 y Disney Plus
- Bolivia: ESPN 6 y Disney Plus
- Venezuela: ESPN 6 y Disney Plus
- Brasil: Paramount+
- México: Disney Plus
- Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, beIN Sports en Español, beIN Sports Connect y fuboTV
Universitario vs. Deportes Tolima: antesala del partido
Llegó el momento de la verdad en el plano internacional. Universitario de Deportes salta a la cancha del Estadio Monumental con una misión clara y sin margen de error: vencer obligatoriamente a Deportes Tolima. En esta sexta y última jornada del Grupo B, los cremas saben que solo los tres puntos en casa les abrirán las puertas de los ansiados octavos de final del torneo más importante del continente.
El panorama reglamentario es de pura tensión, ya que la escuadra colombiana llega a Lima con el viento a favor en la tabla de posiciones. A Deportes Tolima le basta con rescatar un empate en suelo peruano para asegurar su clasificación y dejar con las manos vacías a los locales. Esta marcada diferencia de necesidades obligará a ver un planteamiento agresivo desde el primer minuto en Ate.
El historial reciente entre ambos equipos añade una cuota extra de dramatismo a la antesala. En el choque de ida disputado en Ibagué a inicios de abril, merengues y 'pijaos' firmaron un reñido empate sin goles. Aquella noche, las defensas se impusieron a los ataques, pero la realidad actual del grupo obligará a Universitario a arriesgarlo todo si no quiere ver frustrado su sueño copero.
Universitario se enfrenta a Tolima por Copa Libertadores.
Con las cartas sobre la mesa, la noche promete emociones de principio a fin en las tribunas del coloso de Ate. El cuadro estudiantil buscará apoyarse en el aliento masivo de su hinchada para inclinar la balanza a su favor en un compromiso de pronóstico reservado, en el que la concentración defensiva y la efectividad de cara al arco rival dictarán quién sigue con vida en la Copa Libertadores.
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