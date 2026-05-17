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Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: rumores, altas, salidas y renovaciones

Sigue al detalle el mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Conoce los refuerzos oficiales, bajas confirmadas y todos los rumores del torneo nacional.

    Wilfredo Inostroza
    Repasa cómo se mueve el mercado de pases de la Liga Peruana
    Repasa cómo se mueve el mercado de pases de la Liga Peruana | Composición: Líbero
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    Aunque hace algunas semanas terminó la Liga Peruana de Vóley y Alianza Lima se coronó tricampeón, ahora los equipos arman sus planteles con miras a la temporada 2026-2027. Revisa cómo se refuerzan los clubes que participarán en la siguiente edición del certamen.

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    Alianza Lima Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones

    Salidas

    • Maeva Orlé
    • Elina Rodríguez
    • Yanlis Feliz
    • Doris Manco
    • Facundo Morando (DT)

    Fichajes

    • Cristina Cuba
    • Flavia Montes
    • Allison Holland
    • Daniela Bulaich

    Rumores

    • Doris Gonzáles (salida)
    • Maricarmen Guerrero (salida)
    • Meegan Hart (salida)
    • Ángela Leyva (fichaje)
    • Ivonne Montaño (fichaje)
    • Alondra Alarcón (fichaje)
    • Zoila La Rosa (fichaje)
    • Alejandro Miguel Schneider, entrenador (fichaje)

    Universitario Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones

    Fichajes

    • Sarah Evaristo

    Salidas

    • Coraima Gómez
    • Zaira Manzo
    • Angélica Malinverno
    • Alexandra Machado
    • María Paula Rodríguez
    • Mara Leao

    Rumores

    • Fátima Villafuerte (salida)
    • Aixa Vigil (fichaje)
    • Maricarmen Guerrero (fichaje)
    • Ivonne Montaño (fichaje)
    • Claudio Palza (fichaje)
    • Ingrid Herrada (fichaje)

    San Martín Vóley: fichajes, bajas, rumores y renovaciones

    Rumores

    • Marco Blanco, entrenador (fichaje)
    • Fernanda Tomé (salida)
    • Marina Scherer (fichaje)
    • Aixa Vigil (salida)
    • Alexandra Machado (fichaje)
    • Yanlis Féliz (fichaje)
    • Meegan Hart (fichaje)
    • Julieta Lazcano (fichaje)
    • María Paula Rodríguez (fichaje)
    • Zoila La Rosa (fichaje)

    Salidas

    • Flavia Montes
    • Adeola Owokoniran
    • Sophia Kruczko
    • Simone Scherer
    • Shiamara Almeida
    • Andrea Sandoval

    Renovaciones

    • Pamela Cuya (confirmado)
    • Brenda Lobatón (confirmado)
    • Ginna López (confirmado)
    • Angélica Aquino (confirmado)

    Circolo Sportivo Italiano Vóley: salidas, rumores, fichajes y renovaciones

    Renovaciones

    • Eugenia Nosach (negociación)
    • Julieta Holzmaisters (confirmado)

    Salidas

    • Astrid Ruiz

    Rumores

    • María Paula Rodríguez (fichaje)

    Fichajes

    • Natalia Monteiro
    • Mariane Casas
    • Anghela Barboza

    Géminis: salidas, rumores, fichajes y renovaciones

    Salidas

    • Anghela Barboza
    • Katielle Alonzo

    Renovaciones

    • Florangel Terrero (negociaciones)
    • Vielka Peralta (negociaciones)
    • Natalia Málaga (negociaciones)

    Fichajes

    • Andrea Sandoval (confirmado)

    Rumores

    • María Paula Rodríguez (fichaje)

    Atenea: fichajes, salidas, renovaciones y rumores

    Rumores

    • Coraima Gómez (fichaje)
    • María Paula Rodríguez (fichaje)

    Renovaciones

    • Isabel Fernández
    • Nicole Pérez
    • María José Rojas

    Salidas

    • Manuela Sierra

    Rebaza Acosta: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

    Salidas

    • Tato Rivero (DT)

    Fichajes

    • Martín Rodríguez (DT)

    Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

    Salidas

    • Mauro Boasso, entrenador
    • Julibeth Payano
    • Allison Holland

    Fichajes

    • DT Víncius Fernández (confirmado)

    Olva Latino: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

    Salidas

    • Ingrid Herrada

    Los equipos que jugarán la Liga Peruana de Vóley 2026-27

      1. Alianza Lima
      2. San Martín
      3. Universitario
      4. Géminis
      5. Regatas Lima
      6. Atenea
      7. Circolo
      8. Deportivo Soan
      9. Rebaza Acosta
      10. Olva Latino
      11. Deportivo Wanka

    ¿Cuándo comienza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

    De acuerdo con lo anunciado por la FPV, la edición 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley comenzará el 5 de octubre del presente año. Si se respetan los calendarios de ediciones anteriores, el torneo debe culminar en abril del 2027.

    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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