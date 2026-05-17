Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: rumores, altas, salidas y renovaciones

Aunque hace algunas semanas terminó la Liga Peruana de Vóley y Alianza Lima se coronó tricampeón, ahora los equipos arman sus planteles con miras a la temporada 2026-2027. Revisa cómo se refuerzan los clubes que participarán en la siguiente edición del certamen.

Alianza Lima Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones

Salidas

Maeva Orlé

Elina Rodríguez

Yanlis Feliz

Doris Manco

Facundo Morando (DT)

Fichajes

Cristina Cuba

Flavia Montes

Allison Holland

Daniela Bulaich

Rumores

Doris Gonzáles (salida)

Maricarmen Guerrero (salida)

Meegan Hart (salida)

Ángela Leyva (fichaje)

Ivonne Montaño (fichaje)

Alondra Alarcón (fichaje)

Zoila La Rosa (fichaje)

Alejandro Miguel Schneider, entrenador (fichaje)

Universitario Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones

Fichajes

Sarah Evaristo

Salidas

Coraima Gómez

Zaira Manzo

Angélica Malinverno

Alexandra Machado

María Paula Rodríguez

Mara Leao

Rumores

Fátima Villafuerte (salida)

Aixa Vigil (fichaje)

Maricarmen Guerrero (fichaje)

Ivonne Montaño (fichaje)

Claudio Palza (fichaje)

Ingrid Herrada (fichaje)

San Martín Vóley: fichajes, bajas, rumores y renovaciones

Rumores

Marco Blanco, entrenador (fichaje)

Fernanda Tomé (salida)

Marina Scherer (fichaje)

Aixa Vigil (salida)

Alexandra Machado (fichaje)

Yanlis Féliz (fichaje)

Meegan Hart (fichaje)

Julieta Lazcano (fichaje)

María Paula Rodríguez (fichaje)

Zoila La Rosa (fichaje)

Salidas

Flavia Montes

Adeola Owokoniran

Sophia Kruczko

Simone Scherer

Shiamara Almeida

Andrea Sandoval

Renovaciones

Pamela Cuya (confirmado)

Brenda Lobatón (confirmado)

Ginna López (confirmado)

Angélica Aquino (confirmado)

Circolo Sportivo Italiano Vóley: salidas, rumores, fichajes y renovaciones

Renovaciones

Eugenia Nosach (negociación)

Julieta Holzmaisters (confirmado)

Salidas

Astrid Ruiz

Rumores

María Paula Rodríguez (fichaje)

Fichajes

Natalia Monteiro

Mariane Casas

Anghela Barboza

Géminis: salidas, rumores, fichajes y renovaciones

Salidas

Anghela Barboza

Katielle Alonzo

Renovaciones

Florangel Terrero (negociaciones)

Vielka Peralta (negociaciones)

Natalia Málaga (negociaciones)

Fichajes

Andrea Sandoval (confirmado)

Rumores

María Paula Rodríguez (fichaje)

Atenea: fichajes, salidas, renovaciones y rumores

Rumores

Coraima Gómez (fichaje)

María Paula Rodríguez (fichaje)

Renovaciones

Isabel Fernández

Nicole Pérez

María José Rojas

Salidas

Manuela Sierra

Rebaza Acosta: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

Salidas

Tato Rivero (DT)

Fichajes

Martín Rodríguez (DT)

Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

Salidas

Mauro Boasso, entrenador

Julibeth Payano

Allison Holland

Fichajes

DT Víncius Fernández (confirmado)

Olva Latino: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

Salidas

Ingrid Herrada

Los equipos que jugarán la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Alianza Lima

San Martín

Universitario

Géminis

Regatas Lima

Atenea

Circolo

Deportivo Soan

Rebaza Acosta

Olva Latino

Deportivo Wanka

¿Cuándo comienza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

De acuerdo con lo anunciado por la FPV, la edición 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley comenzará el 5 de octubre del presente año. Si se respetan los calendarios de ediciones anteriores, el torneo debe culminar en abril del 2027.