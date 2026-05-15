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Cenaida Uribe tajante sobre posible retorno de Julieta Lazcano a Alianza Lima tras su polémica salida

¡Tremendas declaraciones! La jefa del equipo de vóley descartó rotundamente un posible retorno de Julieta Lazcano a Alianza Lima y aseguró que le mintió.

    Gary Huaman
    Cenaida Uribe se refirió a un posible retorno de Julieta Lazcano a Alianza Lima.
    Cenaida Uribe se refirió a un posible retorno de Julieta Lazcano a Alianza Lima. | Foto: composición Líbero
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    Cenaida Uribe, jefa del equipo de vóley de Alianza Lima, dejó una contundente respuesta sobre un posible retorno de Julieta Lazcano al cuadro blanquiazul en el futuro. Para la popular 'Reina Madre', ese tema está completamente cerrado y prefiere no volver a referirse a ella porque la relación entre ambas no terminó del todo bien.

    Alianza Lima se coronó tricampeón de la Liga Peruana de Vóley tras vencer a San Martín.

    PUEDES VER: Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley EN VIVO: altas, bajas, renovaciones del tricampeón

    Como se recuerda, la popular 'Princesita' no continuó en Alianza Lima porque se vio involucrada con el preparador físico del cuadro blanquiazul, con quien tendrá un hijo, pues reveló que está embarazada de él.

    "Está descartado su regreso, ya tenemos central extranjera", empezó Cenaida Uribe en diálogo con el programa de YouTube 'Se formaron las parejas' con Gino Bonatti.

    Tras ello, la exjugadora de vóley fue contundente al revelar los motivos por los que la 'Princesita' no volverá a Alianza Lima: "No es que se acabó bien la relación, pero si tienes a una jugadora que te firma un contrato y después te dice que está embarazada... y se mete con el preparador físico. No hay forma de que digas que va a cambiar; ya está metida en el tema y no. Para mí, eso ya está cerrado. Que le vaya bien".

    Julieta Lazcano será madre.

    Julieta Lazcano será madre.

    Julieta Lazcano llegó a Alianza Lima para la temporada 2024-25 de la Liga Peruana de Vóley, club con el que consiguió el bicampeonato frente a Regatas Lima. La argentina fue una de las mejores jugadoras de ese equipo, pero se decidió que no continuara por las razones expuestas. En su lugar, Cenaida Uribe fichó a la estadounidense Megan Hart y alcanzó el tricampeonato.

    Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

    Renovaciones

    • María Alejandra Marín (Colombia - Armadora)
    • Ysabella Sánchez (Perú - Punta)
    • Esmeralda Sánchez (Perú - Líbero)
    • Diana de la Peña (Perú - Central)
    • Sandra Ostos (Perú - Opuesta)
    • Zaira Quiñé (Perú - Líbero)
    • Esmeralda Loroña (Perú - Receptora)
    • Clarivett Yllescas (Perú - Central)
    • Nayeli Yabar (Perú - Receptora)

    Fichajes

    • Allison Holland (Estados Unidos - Central)
    • Flavia Montes (Perú - Central)
    • Daniela Bulaich (Argentina - Central)
    • Cristina Cuba (Perú - Armadora)

    Salidas

    • Maëva Orlé (Francia - Opuesta)
    • Elina Rodríguez (Argentina - Receptora)
    • Facundo Morando (Argentina - DT)
    • Yanlis Feliz (República Dominicana - Opuesta), por confirmar
    • Maricarmen Guerrero (Perú - Central), por confirmar

    Rumores

    • Alejandro Schneider (Argentina - DT)
    • Ivone Montaño (Colombia - Opuesta)
    • Ángela Leyva (Perú - Punta)
    • Alondra Alarcón (Perú - Punta)
    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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