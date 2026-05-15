Cenaida Uribe tajante sobre posible retorno de Julieta Lazcano a Alianza Lima tras su polémica salida

Cenaida Uribe, jefa del equipo de vóley de Alianza Lima, dejó una contundente respuesta sobre un posible retorno de Julieta Lazcano al cuadro blanquiazul en el futuro. Para la popular 'Reina Madre', ese tema está completamente cerrado y prefiere no volver a referirse a ella porque la relación entre ambas no terminó del todo bien.

Como se recuerda, la popular 'Princesita' no continuó en Alianza Lima porque se vio involucrada con el preparador físico del cuadro blanquiazul, con quien tendrá un hijo, pues reveló que está embarazada de él.

"Está descartado su regreso, ya tenemos central extranjera", empezó Cenaida Uribe en diálogo con el programa de YouTube 'Se formaron las parejas' con Gino Bonatti.

Tras ello, la exjugadora de vóley fue contundente al revelar los motivos por los que la 'Princesita' no volverá a Alianza Lima: "No es que se acabó bien la relación, pero si tienes a una jugadora que te firma un contrato y después te dice que está embarazada... y se mete con el preparador físico. No hay forma de que digas que va a cambiar; ya está metida en el tema y no. Para mí, eso ya está cerrado. Que le vaya bien".

Julieta Lazcano será madre.

Julieta Lazcano llegó a Alianza Lima para la temporada 2024-25 de la Liga Peruana de Vóley, club con el que consiguió el bicampeonato frente a Regatas Lima. La argentina fue una de las mejores jugadoras de ese equipo, pero se decidió que no continuara por las razones expuestas. En su lugar, Cenaida Uribe fichó a la estadounidense Megan Hart y alcanzó el tricampeonato.

Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Renovaciones

María Alejandra Marín (Colombia - Armadora)

Ysabella Sánchez (Perú - Punta)

Esmeralda Sánchez (Perú - Líbero)

Diana de la Peña (Perú - Central)

Sandra Ostos (Perú - Opuesta)

Zaira Quiñé (Perú - Líbero)

Esmeralda Loroña (Perú - Receptora)

Clarivett Yllescas (Perú - Central)

Nayeli Yabar (Perú - Receptora)

Fichajes

Allison Holland (Estados Unidos - Central)

Flavia Montes (Perú - Central)

Daniela Bulaich (Argentina - Central)

Cristina Cuba (Perú - Armadora)

Salidas

Maëva Orlé (Francia - Opuesta)

Elina Rodríguez (Argentina - Receptora)

Facundo Morando (Argentina - DT)

Yanlis Feliz (República Dominicana - Opuesta), por confirmar

Maricarmen Guerrero (Perú - Central), por confirmar

Rumores