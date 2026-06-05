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Aixa Vigil y su dura confesión sobre no saber si jugará en Universitario o San Martín: "No sé qué hacer"

La voleibolista realizó una transmisión en la que se refirió a su futuro y fue muy honesta al confesar que no sabe exactamente qué hacer ni qué pasos seguir.

    Gary Huaman
    Aixa Vigil se refirió a su futuro y reveló que no sabe en qué club jugará.
    Aixa Vigil se refirió a su futuro y reveló que no sabe en qué club jugará. | Foto: composición Líbero
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    La novela de Aixa Vigil no tiene cuándo acabar y, últimamente, acaba de sumar un nuevo capítulo. Sucede que la voleibolista ya llegó a un acuerdo con Universitario de Deportes para convertirse en puma en la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley, pero la Universidad San Martín fue muy tajante al decir que no la dejarán libre porque ella tiene contrato con las santas por dos años.

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    Ante esta coyuntura, la atacante de 24 años realizó una transmisión de TikTok en la que expresó que no sabe exactamente dónde jugará la siguiente temporada y que mucha gente le pregunta qué camiseta defenderá.

    “Gente no contesto varias preguntas porque la mayoría me pregunta lo mismo y realmente no lo sé. O sea, no quiero hablar nada del tema porque no sé qué decirles. Todo está en la mitad, no sé dónde voy, no sé en qué equipo voy, no sé qué hacer, no es que no quiera contestar, no puedo porque no sé”, comentó la exvoleibolista de Alianza Lima.

    Directivo de Universitario habló sobre Aixa Vigil

    El mercado de pases en la Liga Peruana de Vóley está en plena actividad. Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario, anunció que se llevan a cabo negociaciones avanzadas para sumar a la voleibolista peruana Aixa Vigil al equipo crema. No obstante, el directivo aclaró que aún quedan por resolver algunos aspectos relacionados con su liberación contractual de la Universidad San Martín.

    Acerbi enfatizó el interés de la institución por contar con Vigil en la próxima temporada. “Con Aixa Vigil ya hemos llegado a un entendimiento, pero falta la liberación”, declaró a los medios.

    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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