Tabla de posiciones de Liga 1

Universitario puede ser segundo de la Liga: Club a un paso de perder tres puntos por mesa

Se reportó que un elenco de la Liga está cerca de perder tres puntos claves en la tabla de posiciones, lo que Universitario tiene chances de ser segundo.

    Diego Medina
    Universitario tiene posibilidades de ser segundo en la Liga.
    Universitario tiene posibilidades de ser segundo en la Liga. | Foto: Composición LÍBERO.
    Universitario de Deportes tiene la posibilidad de ser segundo en la tabla de posiciones y ponerse cerca a Alianza Lima en la clasificación. Esto, debido a que un club ha hecho un reclamo en mesa por presentar deportistas internacionales por encima del número permitido.

    Horarios y canales para ver el partido Universitario vs. Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley.

    PUEDES VER: ¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima y qué canal transmite partido de Liga Peruana de Vóley?

    Nos referimos a lo que aconteció en el choque entre San Martín vs Circolo por la octava jornada de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley. Las de Santa Anita se quedaron con el triunfo de 3-2 sobre su rival, pero en el cuarta set se vio un error en las modificaciones con cuatro extranjeras en el campo.

    Liga Peruana de Vóley

    San Martín puso 4 extranjeras en cancha.

    Esto se percató muy bien Circolo en pleno momento, por lo que hubo ciertas reacciones en plena sustitución por parte de las mismas jugadores de San Martín. No se llegó a percatar si se realizó el cambio en su totalidad, por lo que ahora hay un pronunciamiento oficial que determinará si hay sanción o no a las de la escuadra blanca.

    Universitario puede escalar en la tabla

    De concretarse la resta de puntos con un marcador de 3-0 a favor de Circolo sobre San Martín, Universitario tiene la posibilidad de escalar al segundo lugar y ponerse cerca al líder Alianza Lima. Y es que ahora tendrán un choque directo por la fecha 8 el cual puede recortar distancias para que supere a las de Santa Anita.

    Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley

    EQUIPOSPJSETSPUNTOS
    1. Alianza Lima721:719
    2. San Martín822:919
    3. Universitario716:1014
    4. Regatas Lima818:1414
    5. Géminis816:1214
    6. Atenea716:1312
    7. Deportivo Soan812:188
    8. Circolo810:207
    9. Latino Amisa77:195
    10. Rebaza Acosta87:232

