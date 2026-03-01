ALERTA MÁXIMA en Walmart de Buffalo Ridge Plaza: cliente paga multas y costos judiciales tras escaneo sospechoso en la caja de autoservicio

Un reciente suceso en el Walmart de Buffalo Ridge Plaza puso en alerta a la comunidad. Un hombre fue multado y tuvo que cubrir los costos judiciales después de que lo sorprendieran haciendo un escaneo sospechoso en la caja de autoservicio. Este incidente recuerda lo importante que es estar atentos y cuidar nuestra seguridad al comprar en las tiendas.

Walmart de Buffalo Ridge Plaza refuerza la seguridad tras incidente en caja de autoservicio

Andrew Kevin Barrett, de 62 años y residente de De La Vista North, enfrentó cargos tras su visita a Walmart. Según informa Villages-News.com, Barrett "se declaró inocente de un cargo de robo la semana pasada en el Tribunal del Condado de Sumter" y pagó 628 dólares en multas y costas judiciales. Este fue su primer incidente registrado, y el caso se resolvió con el pago correspondiente.

Cliente paga multas tras no poder escanear su compra en Walmart.

El informe policial detalla que el hombre huyó del establecimiento alrededor de las 8 p. m. del 30 de agosto, conduciendo una camioneta Toyota Tundra blanca. Fue interceptado por un agente en la carretera del condado 466 y, curiosamente, fue identificado gracias a su gorra de béisbol de Boston.

El caso se remonta a un comportamiento específico en la caja de autoservicio: Barrett no escaneó varios productos del carrito y "escaneó un contenedor de uvas con un código de barras de plátanos y colocó un solo durazno en la báscula para pesarlas, en lugar de las uvas, que se cobran por peso", según Villages-News.com. Todo quedó registrado en la videovigilancia.

¿Cuáles son las consecuencias legales de Andrew Kevin Barrett?

Este incidente no solo tuvo repercusiones legales inmediatas. En 2023, Barrett ya había sido arrestado por cargos relacionados con drogas en The Villages, lo que evidencia un patrón preocupante de conductas ilegales, según registros judiciales citados por Villages-News.com. Las autoridades locales destacan que la cooperación de los empleados de Walmart, especialmente del equipo de prevención de pérdidas, fue clave para la detención y el procesamiento del acusado.

Con este caso, el Walmart de Buffalo Ridge Plaza y otras tiendas con cajas de autoservicio refuerzan la importancia de monitorear los escaneos y la seguridad en general, asegurando que situaciones como esta puedan prevenirse en el futuro.