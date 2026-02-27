- Hoy:
ALERTA MÁXIMA en Walmart de Rapid City: reportan ARRESTO inmediato de dos hombres acusados de PELIGROSO fraude a tienda
Dos individuos fueron detenidos por las autoridades de EE. UU. tras ser acusados de fraude en las afueras de un Walmart en Rapid City. ¿Qué pasó?
¡Mucha atención! Dos hombres fueron arrestados en Rapid City, en Dakota del Sur, EE. UU., por presunto fraude en una tienda Walmart, tal como informaron las autoridades locales. El arresto se llevó a cabo en la mañana del miércoles 25 de febrero, cuando los agentes de la ley intervinieron tras recibir reportes sobre actividades sospechosas en el establecimiento. ¿Qué se sabe sobre este caso?
PUEDES VER: LAMENTABLE NOTICIA para solicitantes de asilo en EE. UU.: USCIS propone SUSPENDER documento clave con fuertes implicaciones
Walmart de Rapid City: arresto inmediato de dos hombres acusados de peligroso fraude
'KELO Sioux Falls' y otros portales internacionales señalaron recientemente que la Policía de Rapid City, en EE. UU. ha llevado a cabo la detención de dos hombres involucrados en un caso de fraude, el cual sucedió el 25 de febrero a las 11:30 a. m. en el 1200 de North Lacrosse Street.
Mediante un comunicado de las autoridades, se confirmó que los sospechosos, Davion Bell, de 18 años y residente de Riverdale, Illinois, y Trvon Stokes, de Chicago, Illinois, estaban solicitando donaciones para una supuesta organización deportiva estudiantil de secundaria local, utilizando mesas en la entrada de los locales.
Walmart de Rapid City: arresto inmediato de dos hombres acusados de peligroso fraude.
Ante ello, los agentes se percataron de que los hombres no tenían vínculos con la organización mencionada y no pudieron ofrecer información sobre el uso del dinero recaudado. Por su parte, Bell, fue arrestado de inmediato por proporcionar una fecha de nacimiento falsa, lo que lo llevó a enfrentar cargos por suplantación de identidad.
Ambos habían estado pidiendo donaciones en Walmart los días 24 y 25 de febrero, y los agentes policiales creen que podrían existir más víctimas que cayeron en las engañosas promesas de los detenidos.
Autoridades dejan mensaje a los que cayeron en el fraude de estos dos sujetos
En este contexto, las autoridades locales invitaron a todas las personas que hayan realizado donaciones a alguno de los individuos durante su tiempo en Rapid City a comunicarse con el detective Brian Fletcher al número 605-394-4134.
O, en todo caso, se pide que los que fueron perjudicados acudir a un establecimiento policial para dar sus declaraciones sobre la situación de fraude que se vivió.
