PÉSIMA NOTICIA para clientes de Walmart en EE. UU.: eliminan HISTÓRICO producto de los estantes y desata la INDIGNACIÓN de miles de compradores

La decisión de Walmart de retirar un histórico producto de sus tiendas en Estados Unidos provocó una inmediata ola de reacciones entre consumidores. Se trata de Cherry Mash, un dulce con más de un siglo de tradición que durante generaciones ocupó un lugar fijo en los estantes de la cadena.

La eliminación del clásico encendió la indignación de compradores, especialmente en Misuri, donde nació la marca. Para muchos clientes fieles, la salida del producto no solo representa la pérdida de una golosina favorita, sino también un golpe simbólico a una empresa local con profundas raíces en la historia de la confitería estadounidense.

Un dulce centenario que marcó generaciones

El dulce Cherry Mash es elaborado por Chase Candy Company, fundada en 1876 en St. Joseph. Desde 1918, este caramelo ha mantenido casi intacta su receta original: una cobertura de chocolate con cacahuate tostado y un centro cremoso tipo fudge con sabor a cereza y trozos de cereza marrasquino.

Con 108 años de historia, el producto logró consolidar una base de seguidores leales en todo el país. En su ciudad de origen, incluso es considerado un símbolo local, lo que explica por qué su retiro de Walmart en EE. UU. fue interpretado como una decisión que afecta más que simples cifras de ventas.

Ventas, competencia y malestar en redes sociales

Según explicó la compañía fabricante, la cadena minorista argumentó que las ventas del producto no cumplían con las expectativas comerciales. No obstante, desde la empresa sugieren que el espacio liberado habría sido destinado a nuevas marcas de mayor tamaño, lo que intensificó el malestar entre los consumidores.

En redes sociales, cientos de compradores expresaron su enojo y pidieron revertir la medida. Para muchos, la decisión refleja cómo los grandes minoristas priorizan acuerdos comerciales por encima de productos tradicionales. Mientras tanto, la empresa confitera asegura que continuará operando gracias a la lealtad de sus clientes, confiando en que el histórico dulce seguirá teniendo un lugar en el mercado, aun fuera de los estantes de Walmart.