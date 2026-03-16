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ALERTA MÁXIMA en Walmart del centro comercial Levittown Town Center: NIÑO pierde el conocimiento después de que mujer lo ARRASTRARA por el suelo
Las autoridades arrestaron a una mujer de 28 años tras una denuncia que activó una investigación por agresión y la atención médica del menor afectado.
Las autoridades de Tullytown, Pensilvania, investigan un grave incidente ocurrido dentro de un Walmart EE. UU. ubicado en el Levittown Town Center, donde un menor perdió el conocimiento tras un presunto episodio de agresión. El caso, que generó una rápida intervención policial y médica, culminó con la detención de una mujer de 28 años, quien ahora enfrenta múltiples cargos penales. La información fue reportada inicialmente por LevittownNow.com, medio local que dio a conocer los detalles oficiales del suceso.
Samantha Eliza Fletcher, de 28 años y residente de Bristol, fue detenida.
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Una mujer fue arrestada tras ser vista en un Walmart arrastrando a un niño y lanzándolo a un carrito de compras
De acuerdo con el informe citado por LevittownNow.com, la policía del municipio acudió al Walmart de EE. UU. tras recibir una llamada de alerta relacionada con una situación sospechosa dentro de la tienda. Al llegar al lugar, los agentes fueron informados por un testigo que afirmó haber presenciado un comportamiento preocupante.
Según esa declaración, la mujer identificada como Samantha Eliza Fletcher, residente en Bristol, habría estado alterada y presuntamente bajo la influencia de sustancias. El testigo indicó que la vio gritar frente a dos menores y utilizar lenguaje ofensivo.
El reporte señala que uno de los niños fue arrastrado por el suelo al sujetarlo por la correa de una mochila, mientras lloraba. Posteriormente, la mujer habría levantado al menor y lo habría colocado dentro de un carrito de compras, momento en el que el niño se golpeó la cabeza.
Cuando los oficiales ingresaron al Walmart EE. UU., encontraron a la mujer sosteniendo al menor, quien no respondía. El personal de emergencias médicas determinó que el niño necesitaba atención inmediata debido a las lesiones sufridas.
Cargos criminales y proceso judicial
Tras la investigación inicial, las autoridades consideraron a Fletcher responsable de las lesiones observadas, según el comunicado citado por LevittownNow.com. La mujer fue detenida y presentada ante el juez de distrito Terry Hughes para la lectura de cargos.
Enfrenta cargos que incluyen intento de agresión con agravantes, agresión agravada contra menores de 13 años, agresión agravada contra menores de 6 años, agresión simple y puesta en peligro imprudente. La fianza fue fijada en US$100,000, con la posibilidad de pagar el 10% para obtener la libertad provisional. La investigación continúa abierta mientras se evalúa la condición médica del menor.
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