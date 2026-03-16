ALERTA ROJA en Walmart: un PERRO POLICÍA ayuda a descubrir una PRUEBA CRUCIAL en un caso de robo en la tienda

Un operativo policial en Walmart terminó de manera inesperada gracias a la intervención de un perro policía, que permitió recuperar evidencia clave en un caso de robo. El hecho ocurrió el pasado lunes por la noche y está siendo investigado por las autoridades locales en Yelm, en el condado de Thurston.

¿Qué pasó en Walmart de Yelm para generar la alerta?

Según informó la Unidad Canina de la Oficina del Sheriff del Condado de Thurston, el incidente comenzó cuando el departamento de protección de activos de Walmart contactó a la policía de Yelm, indicando que un sospechoso había cometido un hurto dentro de la tienda. "El sospechoso se dirigía hacia Old McKenna, a lo largo de una barrera acústica en el lado este del estacionamiento", detallaron las autoridades.

La policía local logró interceptar al individuo después de que intentara evadir a los agentes. Durante el arresto, se descubrió que el sospechoso portaba un cargador de pistola completamente cargado, lo que incrementó la alerta de seguridad y motivó la solicitud de apoyo del equipo canino.

El perro policía Asher localiza un arma tras un robo en Yelm.

Perro policía Asher recupera prueba clave en investigación de robo en Walmart

Ante la posibilidad de que el sospechoso hubiera abandonado un arma de fuego durante su huida, la Unidad Canina de la Oficina del Sheriff del Condado de Thurston fue llamada al lugar. El perro policía, llamado Asher, condujo a los agentes a un área boscosa cercana, donde localizó y recuperó una pistola Sig Sauer P365, evidencia considerada crucial para el caso.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del sospechoso ni los cargos específicos que enfrenta. La investigación sigue abierta, y se espera que en los próximos días se proporcionen más detalles sobre el desarrollo del caso.