- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Convocados selección peruana
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Conferencia Mano Menezes
- Copa Libertadores
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA ROJA en Walmart: un PERRO POLICÍA ayuda a descubrir una PRUEBA CRUCIAL en un caso de robo en la tienda
En Walmart, mientras la policía detenía a un ladrón, Asher, el perro oficial, ayudó a encontrar la pistola que el sospechoso había dejado al escapar.
Un operativo policial en Walmart terminó de manera inesperada gracias a la intervención de un perro policía, que permitió recuperar evidencia clave en un caso de robo. El hecho ocurrió el pasado lunes por la noche y está siendo investigado por las autoridades locales en Yelm, en el condado de Thurston.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en Walmart del centro comercial Levittown Town Center: NIÑO pierde el conocimiento después de que mujer lo ARRASTRARA por el suelo
¿Qué pasó en Walmart de Yelm para generar la alerta?
Según informó la Unidad Canina de la Oficina del Sheriff del Condado de Thurston, el incidente comenzó cuando el departamento de protección de activos de Walmart contactó a la policía de Yelm, indicando que un sospechoso había cometido un hurto dentro de la tienda. "El sospechoso se dirigía hacia Old McKenna, a lo largo de una barrera acústica en el lado este del estacionamiento", detallaron las autoridades.
La policía local logró interceptar al individuo después de que intentara evadir a los agentes. Durante el arresto, se descubrió que el sospechoso portaba un cargador de pistola completamente cargado, lo que incrementó la alerta de seguridad y motivó la solicitud de apoyo del equipo canino.
El perro policía Asher localiza un arma tras un robo en Yelm.
Perro policía Asher recupera prueba clave en investigación de robo en Walmart
Ante la posibilidad de que el sospechoso hubiera abandonado un arma de fuego durante su huida, la Unidad Canina de la Oficina del Sheriff del Condado de Thurston fue llamada al lugar. El perro policía, llamado Asher, condujo a los agentes a un área boscosa cercana, donde localizó y recuperó una pistola Sig Sauer P365, evidencia considerada crucial para el caso.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del sospechoso ni los cargos específicos que enfrenta. La investigación sigue abierta, y se espera que en los próximos días se proporcionen más detalles sobre el desarrollo del caso.
- 1
ALERTA ROJA en Walmart: la INGENIOSA ESTAFA que una mujer casi logra concretar en un caso de robo
- 2
RIESGO TOTAL para inmigrantes en EE. UU.: lo que ICE confesó sobre sus MÉTODOS DE BÚSQUEDA de indocumentados
- 3
ALERTA MÁXIMA para inmigrantes y ciudadanos en EE. UU.: quienes salgan del país con DEUDAS fiscales podrían enfrentar estas CONSECUENCIAS LEGALES, según el IRS
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90