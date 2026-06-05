Partidos de hoy, sábado 6 de junio: programación, horarios y dónde ver fútbol EN VIVO

El fútbol no se detiene este sábado 6 de junio. Siguen los amistosos internacionales por fecha FIFA. Portugal, con Cristiano Ronaldo, se medirá contra Chile; además, jugarán Estados Unidos vs. Alemania y Panamá vs. Bosnia, entre otros encuentros. Revisa los canales y horarios de los compromisos.

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Amistosos internacionales de HOY sábado 6 de junio

Horarios Partidos Canales 6:30 Biemania vs. Guam 8:00 Bélgica vs. Túnez ESPN y Disney Plus 9:00 Armenia vs. Kazajistán Disney Plus 9:30 Kirguistán vs. Palestina 10:00 Estonia vs. Islas Feroe Disney Plus 11:00 Sierra Leona vs. Liberia 12:00 Gibraltar vs. Islas Caimán Disney Plus 12:00 Islas Vírgenes Británicas bs. Bonaire 12:45 Portugal vs. Chile ESPN y Disney Plus 12:45 Rumanía vs. Gales Disney Plus 13:00 Albania vs. Luxemburgo Disney Plus 13:30 Estados Unidos vs. Alemania Disney Plus, Zapping y Claro TV+. 14:00 Panamá vs. Bosnia RPC 14:00 Suiza vs. Australia Disney Plus 15:00 Bolivia vs. Escocia Zapping, Disney Plus y Claro TV+. 15:00 Cabo Verde vs. Bermudas 15:00 Qatar vs. El Salvador Canal 4 El Salvador 15:00 Inglaterra vs. Nueva Zelanda ESPN y Disney Plus 17:00 Brasil vs. Egipto ESPN 17:00 Venezuela vs. Turquía Disney Plus y Zapping 19:00 Argentina vs. Honduras TyC Sports 19:00 Curazao vs. Aruba

Partidos de HOY sábado por la Liga de Bolivia

Hora Partido Canal 14:00 Academia del Balompié vs. Independiente

Partidos de este sábado por la Copa de la Liga de Chile

Horarios Partidos Canales 17:00 Ñublense vs. Cobresal 17:00 U. Católica vs. Cobresal

Partidos de HOY por Liga AUF de Uruguay

Horarios Partidos Canales 8:00 Central España vs. Racing Montevideo Disney Plus 13:00 Montevideo City vs. Maldonado Disney Plus 16:30 Nacional vs. Juventud Disney Plus

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.