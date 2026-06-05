0
¡LO ÚLTIMO!
Perú logró su primer triunfo en la era de Mano Menezes

Partidos de hoy, sábado 6 de junio: programación, horarios y dónde ver fútbol EN VIVO

Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán este sábado 6 de junio. Los amistosos de Chile vs. Portugal y Panamá vs. Bosnia.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY sábado 6 de junio.
Programación de partidos que se realizarán HOY sábado 6 de junio. | FOTO: Composición Líbero
COMPARTIR

El fútbol no se detiene este sábado 6 de junio. Siguen los amistosos internacionales por fecha FIFA. Portugal, con Cristiano Ronaldo, se medirá contra Chile; además, jugarán Estados Unidos vs. Alemania y Panamá vs. Bosnia, entre otros encuentros. Revisa los canales y horarios de los compromisos.

América TV transmitirá 40 partidos del Mundial 2026.

PUEDES VER: Estos son los 40 partidos del Mundial 2026 que América TV transmitirá GRATIS en Perú

Amistosos internacionales de HOY sábado 6 de junio

HorariosPartidosCanales
6:30Biemania vs. Guam
8:00Bélgica vs. TúnezESPN y Disney Plus
9:00Armenia vs. KazajistánDisney Plus
9:30Kirguistán vs. Palestina
10:00Estonia vs. Islas FeroeDisney Plus
11:00Sierra Leona vs. Liberia
12:00Gibraltar vs. Islas CaimánDisney Plus
12:00Islas Vírgenes Británicas bs. Bonaire
12:45Portugal vs. ChileESPN y Disney Plus
12:45Rumanía vs. GalesDisney Plus
13:00Albania vs. LuxemburgoDisney Plus
13:30Estados Unidos vs. AlemaniaDisney Plus, Zapping y Claro TV+.
14:00Panamá vs. BosniaRPC
14:00Suiza vs. AustraliaDisney Plus
15:00Bolivia vs. EscociaZapping, Disney Plus y Claro TV+.
15:00Cabo Verde vs. Bermudas
15:00Qatar vs. El SalvadorCanal 4 El Salvador
15:00Inglaterra vs. Nueva ZelandaESPN y Disney Plus
17:00Brasil vs. EgiptoESPN
17:00Venezuela vs. TurquíaDisney Plus y Zapping
19:00Argentina vs. HondurasTyC Sports
19:00Curazao vs. Aruba

Partidos de HOY sábado por la Liga de Bolivia

HoraPartidoCanal
14:00Academia del Balompié vs. Independiente

Partidos de este sábado por la Copa de la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
17:00Ñublense vs. Cobresal
17:00U. Católica vs. Cobresal

Partidos de HOY por Liga AUF de Uruguay

HorariosPartidosCanales
8:00Central España vs. Racing MontevideoDisney Plus
13:00Montevideo City vs. MaldonadoDisney Plus
16:30Nacional vs. JuventudDisney Plus

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Estos son los 40 partidos del Mundial 2026 que América TV transmitirá GRATIS en Perú

  2. Partidos de hoy, viernes 5 de junio: programación, a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano