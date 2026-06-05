- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Haití
- Paraguay vs Nicaragua
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
0
Partidos de hoy, sábado 6 de junio: programación, horarios y dónde ver fútbol EN VIVO
Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán este sábado 6 de junio. Los amistosos de Chile vs. Portugal y Panamá vs. Bosnia.
Programación de partidos que se realizarán HOY sábado 6 de junio. | FOTO: Composición Líbero
COMPARTIRSiguenos en Google News
Prefiero a Libero en Google
El fútbol no se detiene este sábado 6 de junio. Siguen los amistosos internacionales por fecha FIFA. Portugal, con Cristiano Ronaldo, se medirá contra Chile; además, jugarán Estados Unidos vs. Alemania y Panamá vs. Bosnia, entre otros encuentros. Revisa los canales y horarios de los compromisos.
Amistosos internacionales de HOY sábado 6 de junio
|Horarios
|Partidos
|Canales
|6:30
|Biemania vs. Guam
|8:00
|Bélgica vs. Túnez
|ESPN y Disney Plus
|9:00
|Armenia vs. Kazajistán
|Disney Plus
|9:30
|Kirguistán vs. Palestina
|10:00
|Estonia vs. Islas Feroe
|Disney Plus
|11:00
|Sierra Leona vs. Liberia
|12:00
|Gibraltar vs. Islas Caimán
|Disney Plus
|12:00
|Islas Vírgenes Británicas bs. Bonaire
|12:45
|Portugal vs. Chile
|ESPN y Disney Plus
|12:45
|Rumanía vs. Gales
|Disney Plus
|13:00
|Albania vs. Luxemburgo
|Disney Plus
|13:30
|Estados Unidos vs. Alemania
|Disney Plus, Zapping y Claro TV+.
|14:00
|Panamá vs. Bosnia
|RPC
|14:00
|Suiza vs. Australia
|Disney Plus
|15:00
|Bolivia vs. Escocia
|Zapping, Disney Plus y Claro TV+.
|15:00
|Cabo Verde vs. Bermudas
|15:00
|Qatar vs. El Salvador
|Canal 4 El Salvador
|15:00
|Inglaterra vs. Nueva Zelanda
|ESPN y Disney Plus
|17:00
|Brasil vs. Egipto
|ESPN
|17:00
|Venezuela vs. Turquía
|Disney Plus y Zapping
|19:00
|Argentina vs. Honduras
|TyC Sports
|19:00
|Curazao vs. Aruba
Partidos de HOY sábado por la Liga de Bolivia
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Academia del Balompié vs. Independiente
Partidos de este sábado por la Copa de la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Ñublense vs. Cobresal
|17:00
|U. Católica vs. Cobresal
Partidos de HOY por Liga AUF de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Central España vs. Racing Montevideo
|Disney Plus
|13:00
|Montevideo City vs. Maldonado
|Disney Plus
|16:30
|Nacional vs. Juventud
|Disney Plus
Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.