La llegada de la selección de Irak a Estados Unidos para jugar el Mundial 2026 quedó empañada por un incidente lamentable. El delantero Aymen Hussein, uno de los principales referentes del conjunto asiático, permaneció retenido e interrogado durante siete horas en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago. El problema, según se informó, se habría debido a una confusión de identidad con otro ciudadano iraquí.

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Después de este episodio, considerado humillante, la selección asiática denunció lo ocurrido a través de sus redes sociales. "Cuando el máximo goleador de Irak, clasificado para el mayor evento deportivo del planeta, puede ser tratado como un sospechoso a su llegada", señalaron en su cuenta de X.

Selección de Irak denuncia maltrato a su goleador en el aeropuerto de Estados Unidos.

De acuerdo con varios medios internacionales, el atacante fue sometido a un control de verificación adicional poco después de aterrizar con la delegación de su selección. Todo apunta a que el incidente se originó por un supuesto error de identificación con otra persona de su misma nacionalidad. Mientras el resto del plantel se dirigía al hotel de concentración, debió permanecer en el aeropuerto mientras avanzaban las investigaciones.

Tras siete horas de interrogatorio, el futbolista obtuvo finalmente permiso para entrar en Estados Unidos y reunirse con sus compañeros. Es considerado una de las figuras más importantes de la selección de Irak. El delantero marcó el tanto decisivo en el repechaje frente a Bolivia y fue clave para que su país regresara a una Copa del Mundo después de 40 años.

¿Quién es Aymen Hussein?

Aymen Hussein es un jugador iraquí y actualmente milita en Al-Karma SC de la Liga de Irak. Desde el 2015 es seleccionado nacional. En el 2016 clasificó a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, pero no formó parte de la delegación porque se lesionó.

El 31 de marzo de 2026, Hussein desató la ilusión de su país tras anotar el tanto que le dio el pase a la Copa del Mundo a Irak, en el compromiso por el repechaje ante Bolivia.