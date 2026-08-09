Carlos Desio, DT de Sport Boys, sin filtros por polémico gol anulado ante Alianza: "Es una..."

Sport Boys tuvo uno de los mejores partidos en los últimos años, pero no pudo vencer a Alianza Lima. Los rosados y blanquiazules igualaron 1-1 y se terminaron repartiendo los puntos. Sin embargo, la ‘Misilera’ tuvo ocasiones para quedarse con la victoria y una de las más comentadas fue el gol anulado por mano de Luis Urruti. Tras el final del partido, Carlos Desio no dudó en comentar sobre esta acción.

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Carlos Desio, DT de Sport Boys, sin filtros por polémico gol anulado

Luego del pitazo final en el Estadio Nacional, Carlos Desio compareció ante los medios en conferencia de prensa y fue consultado por su opinión sobre el gol anulado a Luis Urruti por una polémica mano. Ante ello, el técnico no dudó en resaltar que para él estuvo mal anulado.

Según indicó el técnico de Sport Boys, el contacto del balón con la mano de 'Tito' Urruti se dio de forma accidental y no fue para intentar sacar ventaja, sino que la utiliza para levantarse del piso. Además, recalcó que el árbitro Bruno Pérez no sancionó de inmediato la jugada y dejó pasar un tiempo para validar con el VAR.

El segundo gol de Sport Boys fue anulado por mano de Luis Urruti

"La mano de 'Tito' (Luis Urruti) es una mano casual. Le hacen falta antes y cuando cae se levanta, el balón le toca en la mano y cobran una mano de inmediatez. Esa mano es cuestionable porque no la cobra al instante y deja pasar unos segundos. Yo no puedo hacer nada, el resultado ya está puesto”, señaló.

Carlos Desio lamentó el empate ante Alianza Lima

En esa línea, Carlos Desio no dejó pasar la oportunidad para revelar que el empate dejó una gran desazón en el equipo, pues tuvieron las oportunidades para llevarse la victoria.

“Me voy con una sensación agridulce porque pudimos haberlo ganado, pero me voy contento porque empatamos un partido difícil. Vinimos a buscar los tres puntos y lo merecíamos", resaltó el estratega.