Jefferson Farfán figura entre los futbolistas más representativos de Alianza Lima y de la selección peruana. Su reconocimiento no se explica solo por el talento que mostró en su etapa de mayor esplendor, sino también por la historia personal que lo marcó: la conocida como la 'Foquita' atravesó numerosas dificultades, en especial económicas. Pese a ello, supo salir adelante y consolidarse como uno de los grandes nombres del fútbol peruano.

En esa línea, Farfán volvió a demostrar, a través de un video difundido en su canal oficial de YouTube, por qué es valorado dentro y fuera del campo. El ex-Schalke 04 decidió respaldar a un juvenil de las divisiones menores del club íntimo y le obsequió un departamento cerca de La Victoria, con la intención de facilitar sus traslados a los entrenamientos, una acción que recibió múltiples elogios en redes sociales.

Jefferson Farfán remeció las redes con millonario regalo a juvenil de Alianza Lima

En el video, se puede observar como el exjugador decidió apoyar al jugador juvenil llamado Runy Mucha, de la categoría 2012. Esto debido a que Farfán, según explica, se vio muy reflejado en el joven deportista.

"Cuando yo lo vi la primera vez. Ya Runy era un jugador diferente, metía goles increíbles, era el jugador diferente del equipo en Lanús. Yo me reflejo mucho con Runy porque las mismas adversidades, entre comillas, que ha pasado él también las he pasado yo. Y veo también el sacrificio que hace usted con su hijo para poder llevarlo a entrenar. Lo mismo que hacía mi mamá conmigo", explica Farfán durante una parte del video.

Para Farfán, el sacrificio que realiza Rooney de ir desde Pachacámac hasta La Victoria para poder entrenar fue algo que valoró mucho, pues es lo mismo que hacía su mamá con él cuando aún no era un jugador de élite.

Este gran regalo fue recibido con mucho cariño por el padre del joven jugador y por él mismo, quienes no dudaron en abrazar emotivamente a Farfán por este gran apoyo. Cabe señalar que la 'Foquita' también recordó aquellos tiempos en los que recibió apoyo por parte de Alianza y sus dirigentes, por lo que quiso replicarlo en la actualidad, un gesto muy valorado.