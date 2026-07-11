Kun Agüero llena de elogios a exjugador de la Selección Peruana: "Un grande"

Sergio “Kun” Agüero se encuentra en Estados Unidos comentando todos los pormenores del Mundial 2026 y aprovechó su estancia en tierras norteamericanas para hablar sobre Jefferson Farfán, exfigura de la Selección Peruana de Fútbol, quien recientemente lo invitó a su podcast Enfocados.

¿Qué dijo Kun Agüero sobre Jefferson Farfán?

En declaraciones para los medios tras ser consultado sobre su participación en el podcast de Farfán, Kun Agüero no dudó en llenar de elogios al “10 de la calle” y destacó su trayectoria, tanto a nivel de clubes como en la blanquirroja. Del mismo modo, resaltó sus cualidades en su nueva faceta como conductor de podcast.

“La pasé muy bien (en el podcast), las dos cosas se le dan muy bien. Como jugador, ya sabemos todos que fue un grande, lo ha hecho muy bien, en los clubes que estuvo ha hecho muchos goles y también para Perú. Como jugador no hay discusión, y como conductor también, lo hace bastante bien, es muy gracioso, bromista, así que, es muy parecido a lo que yo hago", señaló.

¿Qué opina el Kun Agüero sobre el minuto de hidratación?

En otro momento, el exjugador de la selección Argentina fue consultado sobre su postura respecto al minuto de hidratación implementado por la FIFA para los partidos que se vienen llevando a cabo por el Mundial 2026. El Kun, fiel a su estilo humorístico, respondió de forma tajante.

“Hoy, yo estoy feliz. Vos imagínate, hago tres piques y me muero. O sea, necesito agua todo el tiempo”, sentenció Agüero entre risas, dejando en claro su aprobación al reglamento de FIFA que ha desatado una serie de opiniones divididas entre jugadores, periodistas deportivos y entrenadores sobre las pausas de hidratación.