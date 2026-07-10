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¿Sadio Mané anunció su retiro de Senegal tras el Mundial 2026? Esto es lo que se sabe

Sadio Mané habría definido su futuro con Senegal tras participar en el Mundial 2026.

Eduardo Chirinos
Sadio Mané aún no se pronuncia sobre su futuro en Senegal.
Sadio Mané aún no se pronuncia sobre su futuro en Senegal. | Foto: Composición Líbero
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El futuro de Sadio Mané con la selección de Senegal es aún incierto. Tras su participación en el Mundial 2026, el futbolista africano habría puesto fin a su ciclo con los Leones, según informaron diversos medios este viernes 10 de julio. En esta nota, te contaremos qué se sabe hasta el momento sobre la situación del jugador.

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¿Sadio Mané anunció su retiro de Senegal?

Diversos medios deportivos como beIN Sports, MARCA y Goal.com informaron en las primeras horas del día que Sadio Mané anunció su retiro de Senegal a través de un comunicado en el cual habría pedido disculpas al pueblo senegalés en caso de haber generado decepción a lo largo de su trayectoria. Asimismo, los citados medios indicaron que el futbolista de 34 años se habría puesto a disposición para aportar a su selección “ya sea dentro del cuerpo técnico, en el banquillo o en las instituciones deportivas”.

Algunos medios lo desmienten

No obstante, otros medios como Sport News Africa y el periodista senegalés Sane Malang salieron a desmentir la noticia y aseguraron que ni Sadio Mané ni su entorno se han pronunciado al respecto. Así, cuestionaron el contenido del supuesto comunicado filtrado en las últimas horas.

Sadio Mané

Descartan que Sadio Mané se haya retirado de Senegal.

Lo cierto es que, de momento, el hoy futbolista del Al-Nassr no ha publicado nada al respecto en sus redes sociales. Recordemos que el senegalés se encuentra disfrutando de unas vacaciones tras la eliminación de su país en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica.

Mané y sus números con Senegal

Desde su debut oficial en 2012 hasta la fecha, Sadio Mané registra 132 partidos jugados con Senegal, en los que anotó 55 goles y brindó 27 asistencias. Es el máximo goleador de su selección y el segundo jugador con más partidos, solo superado por Idrissa Gana Gueye.

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