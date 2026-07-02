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Pape Gueye lanzó fuerte dardo al comando técnico de Senegal tras la eliminación: “Anuncio que…”

El mediocampista del Villarreal fulminó al comando técnico de Pape Thiaw tras la eliminación ante Bélgica en el Mundial 2026.

Antonio Vidal
Pape Gueye rompió su silencio tras eliminación de Senegal. Foto: composición Líbero
Pape Gueye rompió su silencio tras eliminación de Senegal. Foto: composición Líbero
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La selección de Senegal quedó golpeada tras su reciente eliminación del Mundial 2026, luego de caer a manos de Bélgica. Tras esta dura decepción, el futbolista Pape Gueye anunció que no volverá a representar la camiseta de su país por una insólita razón.

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Mediante sus redes sociales, Gueye mencionó que no volverá a la selección mientras Pape Thiaw continúe como director técnico. Esta publicación ha causado revuelo en las redes sociales, pues esta situación ya se venía rumoreando.

"Volveré para decirles algunas palabras sobre la eliminación en el Mundial 2026, pero hoy anuncio que, mientras siga este cuerpo técnico, haré una pausa en la selección", fueron las palabras que utilizó en su publicación vía Instagram.

Comunicado de Pape Gueye

Comunicado de Pape Gueye

Pape Gueye dio fuerte opinión sobre eliminación de Senegal del Mundial 2026

Cabe mencionar que Gueye, tras la derrota sufrida ante Bélgica, manifestó que había sido muy cruel, ya que en tres minutos les remontaron el marcador. Aunque también reconoció el mérito del elenco europeo.

"Es una derrota muy cruel, porque estábamos bien e íbamos ganando por 2-0, pero el partido no dura 85 minutos y ellos remontaron y no pudimos manejar las cosas atrás. Hay que felicitar a Bélgica", señaló en aquella oportunidad.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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