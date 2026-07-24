Recientemente, la policía de Vernal, en Estados Unidos, confirmó que ya no existe riesgo para la ciudadanía tras un incidente considerado como una amenaza activa en el Walmart de la zona. Esta advertencia se dio el jueves 23 de julio del 2026. Las autoridades señalaron que la situación ya ha sido controlada y que no hay motivos para alarmarse. Aquí más información.

Walmart de Vernal: autoridades se pronuncian tras incidente reportado como amenaza activa

Las autoridades de Vernal emitieron hace unas horas un aviso clave a la ciudadanía para que se mantuviera alejada del área circundante al Walmart, aunque no se brindaron detalles sobre la situación que motivó esta advertencia ni se revelaron sospechosos.

Walmart de Vernal: autoridades se pronuncian tras incidente reportado como “amenaza activa”.

A través de sus redes sociales, la municipalidad comunicó el jueves por la tarde lo siguiente: "Hay una importante presencia policial en el Walmart de Vernal. Las autoridades piden al público que no acuda al Walmart ni entre en la zona circundante en este momento".

No obstante, poco antes de las 4.30 p. m., la policía confirmó que ya no había una amenaza activa, permitiendo así que los clientes regresaran a realizar sus compras en la tienda. Fox 13 Now compartió esta información relevante y evidenció la actual situación de la tienda estadounidense. No se conocen más datos ni qué originó que se realice esta verificación.

¿Por qué suceden amenazas o incidentes en Walmart de EE. UU.?

Según lo expuesto por especialistas, estos incidentes y riesgos en establecimientos como Walmart se originan, en gran medida, por la elevada afluencia de clientes, la falta de mantenimiento adecuado de las instalaciones y la presencia de actos delictivos externos.

Entre las causas más frecuentes se encuentran: pisos resbaladizos o pasillos con productos derramados sin la debida señalización, estantes sobrecargados con objetos pesados o mal organizados, así como llamadas falsas de emergencia o amenazas de bomba realizadas por terceros.

Asimismo, se observa una deficiencia en el cumplimiento de los protocolos internos de seguridad laboral. Pese a todo ello, la empresa es una de las más populares y concurridas en el país americano.