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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: autoridades exponen a ICE; aseguran que están realizando operaciones en esta zona
La actividad del ICE ha aumentado considerablemente en la región este de Idaho en este mes. ¿Qué se sabe sobre los últimos movimientos de la agencia?
Las autoridades locales han confirmado un aumento en las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el este de Idaho, Estados Unidos. Estas acciones han recibido el apoyo de diversas agencias de orden público, lo que ha suscitado un intenso debate sobre la autonomía de las comunidades y la colaboración entre las fuerzas policiales. La situación plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos de los residentes locales. ¿Qué debes saber al respecto?
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EE. UU.: autoridades exponen a ICE; aseguran que están realizando operaciones en esta zona
Según jhnewsandguide.com, en este mes de julio, se han llevado a cabo operaciones conjuntas en el condado de Teton, en EE. UU., donde agentes del Sheriff y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron detenciones migratorias. Asimismo, en Idaho Falls, el jefe de policía, Bryce Johnson, confirmó un incremento en las operaciones y arrestos focalizados por parte de ICE en la región.
EE. UU.: autoridades exponen a ICE; aseguran que están realizando operaciones en esta zona.
La autoridad no pudo evitar afirmar la intervención de agentes federales en la región, quienes están llevando a cabo, de manera constante, las labores de control y remoción. Además, diversos departamentos y la policía estatal de Idaho han establecido convenios de cooperación con agencias federales de inmigración, lo que refuerza la colaboración en estas operaciones.
Por su parte, el sheriff del condado de Bonneville, Samuel Hulse, quien también preside la Asociación de Alguaciles de Idaho, se presentó ante un comité legislativo para enfatizar que la colaboración con ICE debe ser una decisión local y voluntaria, defendiendo así la autonomía de cada condado frente a posibles mandatos estatales.
¿Cómo comunicarse con la agencia de ICE frente a estas últimas detenciones?
Para reportar una actividad o solicitar información sobre una persona detenida, es posible hacerlo mediante los canales oficiales de la agencia, disponibles en ICE Contactos y Líneas de Ayuda.
Es muy importante saber que estos recursos están diseñados para brindar asistencia y facilitar la comunicación con las autoridades competentes.
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