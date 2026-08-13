La alcaldesa de South Orange, Sheena Collum, informó que tres de los al menos seis hombres arrestados por agentes federales de inmigración (ICE) en estas últimas semanas, en las localidades de South Orange y Maplewood, han recuperado su libertad. ¿Cuál fue el recurso que presentaron para no verse perjudicados?

Tres hombres inmigrantes arrestados por ICE fueron liberados por esta razón en EE. UU.

El 12 de agosto, la alcaldesa Collum anunció la liberación de dos hombres, Edgar y Miguel, quienes habían sido detenidos en Oakland Road, Maplewood, el 7 de agosto. Su libertad se dio gracias a las abogadas de la Iniciativa de Defensa contra la Detención y la Deportación (DDDI), Rachel Salazar y Olivia Kaplan, que interpusieron peticiones de hábeas corpus en favor de los detenidos.

Tres inmigrantes había sido arrestados por ICE, pero luego fueron liberados por un importante recurso.

THE VILLAGE GREEN compartió más información sobre las últimas declaraciones de Collum, quien explicó el proceso de las peticiones de hábeas corpus, señalando que se trata de una de las protecciones más esenciales contra la detención ilegal por parte del gobierno. En términos simples, solicita a un tribunal federal que evalúe si el gobierno tiene la autoridad legal para mantener a alguien encarcelado, mencionó.

Asimismo, expresó que se presentaron múltiples peticiones impugnando la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para retener a estas personas, y que ya se han logrado liberaciones, lo que evidencia que el poder del gobierno federal no es absoluto.

Bajo este contexto, el 13 de agosto, Collum anunció la liberación de un tercer detenido, Tonny Quesada-Ramírez, conocido como Tony, quien también había sido detenido el 7 de agosto en la avenida Tichenor, South Orange, y se encontraba en Delaney Hall, Newark.

¿Qué reveló un portavoz del DHS con relación a estas detenciones?

Un representante del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidió compartir los últimos comentarios sobre Tonny Quesada Ramírez, un inmigrante indocumentado originario de Costa Rica, sin dar datos sobre los otros individuos involucrados.

Su historia migratoria se remonta al 13 de junio de 2001, cuando fue interceptado por la Patrulla Fronteriza tras ingresar al país de manera ilegal. Después de ser puesto bajo custodia del ICE, fue liberado el 24 de junio de 2001 con la condición de presentarse ante el tribunal, pero no cumplió con esta obligación, lo que llevó a que se ordenara su deportación el 16 de octubre de ese mismo año.

Posteriormente, el 24 de octubre de 2010, fue arrestado de nuevo por el ICE y liberado bajo fianza el 7 de marzo de 2011. Actualmente, se encuentra bajo custodia del ICE a la espera de su proceso de deportación.