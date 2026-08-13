Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a más de 1.200 inmigrantes indocumentados en Atlanta durante una reciente operación. La propia entidad confirmó este hecho, la cual forma parte de los esfuerzos continuos para hacer cumplir las leyes de inmigración en el país americano. ¿Qué deben tomar en cuenta desde ahora los extranjeros? ¿Dónde se llevará a cabo el próximo operativo?

Exponen a ICE y su operación en Atlanta; arrestaron a más de 1.200 personas en EE. UU.

Según informes de WRDW, la conocida 'Operación Comunidad Segura - Atlanta' dejó como saldo la captura inmediata de 1.226 individuos, de los cuales más de 700 contaban con antecedentes penales en Estados Unidos. ICE señaló que estas personas presentan cargos por delitos sexuales y agresiones agravadas hasta infracciones relacionadas con drogas y robos.

Bajo este contexto, Patricia Hyde, subdirectora interina de Operaciones de Control y Expulsión de ICE, comentó lo siguiente: “Nuestros agentes hicieron lo que mejor saben hacer: arrestar y expulsar a delincuentes peligrosos de las comunidades estadounidenses”.

Asimismo, destacó que la expulsión de estas personas contribuye a la seguridad de los barrios en Georgia, un objetivo que persiguen diariamente los agentes de ICE en todo el país americano.

No se conoce cuánto fue la duración exacta de la operación. No obstante, estas detenciones se llevaron a cabo en un contexto de protestas continuas contra el ICE en el área metropolitana de Atlanta. En julio, un grupo de personas se reunió frente a la oficina del ICE en el centro de la ciudad para realizar una vigilia con velas, demandando el respeto a las garantías procesales.

Nikema Williams propone proyecto de ley en medio de protestas y pérdida de estatus migratorio

Con relación a esta situación, la congresista demócrata de EE. UU., Nikema Williams, tuvo una importante iniciativa: un proyecto de ley que prohibiría a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) compartir datos de los pasajeros con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Con ello, se busca limitar la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para verificar el estatus migratorio de los viajeros extranjeros.