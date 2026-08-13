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Guillermo Viscarra, ex Alianza Lima, se perfila como flamante fichaje de club campeón: "Contrato"

Guillermo Viscarra dejó las filas de Alianza Lima para el Torneo Clausura y ahora está siendo vinculado como refuerzo de un mítico club que busca el título.

Angel Curo
Guillermo Viscarra, ex Alianza Lima, se perfila como flamante fichaje de club campeón
Guillermo Viscarra, ex Alianza Lima, se perfila como flamante fichaje de club campeón | Composición: Líbero
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Uno de los jugadores que más sorpresa generó en los hinchas fue Guillermo Viscarra, quien recientemente dejó las filas de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026. El golero boliviano no gozaba de minutos y, aunque sigue como agente libre, recientemente su nombre apareció como fichaje de un destacado equipo.

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Guillermo Viscarra, ex Alianza Lima, se perfila como fichaje de club campeón

Tras haber perdido el puesto con Alejandro Duarte, el portero boliviano sigue en busca de un club para continuar con su carrera deportiva. Precisamente, su nombre ha sido vinculado como un posible refuerzo del Club Querétaro de México, uno de los más destacados de la Liga MX, para el segundo tramo de la temporada, según reportan en Bolivia.

El portal 'Fútbol Élite de Primera' informó en sus redes que Guillermo Viscarra está próximo a cerrar su incorporación por la escuadra mexicana y tendría un contrato extenso, válido hasta finales de la temporada 2028.

Guillermo Viscarra, Querétaro FC

Guillermo Viscarra suena como fichaje de Querétaro de México

Guillermo 'Billy' Viscarra continuará su carrera en el Querétaro FC de la Liga MX tras dejar Alianza Lima, firmando un contrato hasta finales de 2028 en lo que será su primera experiencia en el fútbol mexicano, fue la información que compartió el citado portal.

Si bien por el momento aún no se ha concretado su incorporación, el nombre del arquero boliviano sigue siendo vinculado a clubes destacados. Cabe recordar que, tras haber dejado a la escuadra victoriana, también apareció como opción en San Lorenzo de Argentina.

Valor de mercado de Guillermo Viscarra

Según el portal internacional Transfermarkt, el guardameta boliviano tiene un valor de mercado de 350 mil euros. Esta cifra ha disminuido en los últimos años a medida que ha avanzado su edad. Su valoración más alta se registró en la temporada 2023, cuando alcanzó los 700 mil euros.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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