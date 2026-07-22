Guillermo Viscarra dejó Alianza Lima y ahora suena para firmar con club campeón: "En carpeta"

Alianza Lima ha tenido un mercado de pases cauteloso, aunque con acontecimientos importantes. Uno de ellos fue la salida de Guillermo Viscarra del club tras la falta de minutos que tuvo a lo largo del año. Sin embargo, su futuro parece dar un gran giro tras conocerse que es seguido por un club campeón.

Guillermo Viscarra dejó Alianza Lima y ahora suena para firmar con club campeón

La salida de Guillermo Viscarra ha sorprendido a los hinchas, sobre todo considerando que la temporada pasada fue uno de los titulares indiscutibles. Sin embargo, con Pablo Guede al mando quedó relegado al banco de suplentes y solo pudo atajar en un partido. Ahora, su futuro parece cambiar tras conocerse que está siendo pretendido por San Lorenzo.

De acuerdo con lo señalado por el portal 'Refuerzos Cazla', que recopiló la información del periodista argentino Gonzalo Orellano, el portero boliviano es uno de los deseos del 'Ciclón' y ya están evaluando su fichaje.

Guillermo Viscarra suena para llegar a San Lorenzo tras dejar Alianza Lima

"San Lorenzo tiene en carpeta a Guillermo Viscarra. Arquero boliviano de 33 años de edad. Viene de quedar libre en Alianza Lima, donde lo dirigió Gorosito", señalaron en su cuenta de 'X'.

Por su parte, el comunicador señaló que la llegada del ‘Billy’ a uno de los equipos más representativos del fútbol argentino estaría condicionada a la casi inminente salida de Orlando Gill, arquero paraguayo que brilló en el Mundial 2026. De esta forma, solo es cuestión de días para que se defina si se concreta o no esta operación.

Valor de mercado de Guillermo Viscarra

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, el golero boliviano está cotizado en 350 mil euros. Una cifra que ha ido cayendo en los últimos años debido al avance de su edad. Su mayor registro fue en la temporada 2023, donde llegó a estar valorizado en 700 mil euros.