¡Oficial! Alianza Lima anunció la salida de Guillermo Viscarra: "Finalizado el vínculo contractual"

Se terminó la etapa de Guillermo Viscarra en Alianza Lima. Tras una temporada y media en el club, el arquero de la selección boliviana rescindió su contrato de mutuo acuerdo con la institución íntima, que confirmó la noticia mediante un comunicado oficial y le dedicó un sentido mensaje de despedida.

"Algunas fotografías guardan recuerdos. Otras, guardan historias. La tuya quedará marcada por cada atajada, cada celebración y el orgullo de haber defendido estos colores. ¡Gracias por todo, Billy!", publicó la institución íntima.

Asimismo, Alianza Lima informó: “De mutuo acuerdo, nuestra institución y el futbolista Guillermo Viscarra han decidido dar por finalizado su vínculo contractual. Agradecemos a Guillermo por su profesionalismo y compromiso durante el año y medio en que defendió nuestra camiseta blanquiazul”.

Comunicado de Alianza Lima.

El vínculo entre Alianza Lima y Guillermo Viscarra inició en la temporada 2025 y su vigencia era hasta finales de este año, sin embargo, ambas partes decidieron terminarlo antes, lo cual abre el camino hacia contratación de Pedro Gallese.

Números de Guillermo Viscarra en Alianza Lima:

A lo largo de su etapa en Alianza Lima, Guillermo Viscarra defendió el arco blanquiazul en 51 compromisos oficiales. En ese periodo encajó 52 anotaciones y consiguió 17 porterías imbatidas, cifras que reflejan el protagonismo que tuvo bajo los tres palos durante su paso por La Victoria.