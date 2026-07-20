¡Oficial! Alianza Lima anunció la salida de Guillermo Viscarra: "Finalizado el vínculo contractual"
A través de un comunicado, Alianza Lima confirmó que el arquero de la selección boliviana no continuará en La Victoria.
Se terminó la etapa de Guillermo Viscarra en Alianza Lima. Tras una temporada y media en el club, el arquero de la selección boliviana rescindió su contrato de mutuo acuerdo con la institución íntima, que confirmó la noticia mediante un comunicado oficial y le dedicó un sentido mensaje de despedida.
PUEDES VER: ¡Batacazo! Alianza Lima tiene todo acordado para el fichaje de Pedro Gallese para el Torneo Clausura
"Algunas fotografías guardan recuerdos. Otras, guardan historias. La tuya quedará marcada por cada atajada, cada celebración y el orgullo de haber defendido estos colores. ¡Gracias por todo, Billy!", publicó la institución íntima.
Asimismo, Alianza Lima informó: “De mutuo acuerdo, nuestra institución y el futbolista Guillermo Viscarra han decidido dar por finalizado su vínculo contractual. Agradecemos a Guillermo por su profesionalismo y compromiso durante el año y medio en que defendió nuestra camiseta blanquiazul”.
Comunicado de Alianza Lima.
El vínculo entre Alianza Lima y Guillermo Viscarra inició en la temporada 2025 y su vigencia era hasta finales de este año, sin embargo, ambas partes decidieron terminarlo antes, lo cual abre el camino hacia contratación de Pedro Gallese.
Números de Guillermo Viscarra en Alianza Lima:
A lo largo de su etapa en Alianza Lima, Guillermo Viscarra defendió el arco blanquiazul en 51 compromisos oficiales. En ese periodo encajó 52 anotaciones y consiguió 17 porterías imbatidas, cifras que reflejan el protagonismo que tuvo bajo los tres palos durante su paso por La Victoria.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
Q Spa & Wellness
Full day Spa para uno o dos con masajes y más
PRECIOS/ 84.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50