Alianza Lima impacta tras definir la salida de seleccionado para el Torneo Clausura: "No va más"

Alianza Lima está en la obligación de poder conquistar el título de la Liga 1 2026 y ponerle fin a su sequía de títulos. Los blanquiazules tuvieron un buen inicio de temporada y ahora buscan conquistar el Torneo Clausura. Sin embargo, el plantel se ve golpeado luego de que se confirmara la salida de un seleccionado nacional en pleno mercado de pases.

Alianza Lima impacta tras definir la salida de seleccionado para el Torneo Clausura

El plantel de Alianza Lima se ha mostrado competente y sólido, aunque no todos los jugadores tuvieron la misma participación. Precisamente, uno de los que menos minutos tuvo fue Guillermo Viscarra, quien ha sonado con fuerza para dejar el club y liberar una plaza de extranjero.

En ese sentido, según lo señalado por el periodista José Varela, el golero boliviano ya había sido informado de que no continuaría en la escuadra victoriana, aunque podía hacer respetar su contrato hasta fin de año. Sin embargo, su situación cambió drásticamente y ahora se confirmó su salida.

Alianza Lima no seguirá en Alianza Lima para el Torneo Clausura

"Preliminarmente sabíamos que Viscarra no iba a seguir en Alianza Lima, si o sí no iba a seguir y ya se lo habían comunicado. Él tenía contrato hasta fin de año, él podía hacer respetar su contrato. Pero, puedo decir que de acuerdo a la información, Billy Viscarra no va más en Alianza Lima, ya no es más jugador de Alianza Lima. Si es que esto ya no está firmado, puede darse en las próximas horas", reveló el citado comunicador.

De acuerdo con lo señalado por el hombre de prensa, lo más probable es que en las próximas horas se firme su rescisión y quede como agente libre. Esto, explica su ausencia en la lista de convocados para el debut ante Sport Huancayo en el Torneo Clausura.

¿Cómo le fue a Guillermo Viscarra con Alianza Lima?

Guillermo Viscarra llegó a inicios de 2025 a las filas de Alianza Lima y rápidamente se hizo con el puesto de titular. Estuvo 43 partidos bajo los tres palos y fue esencial en la campaña internacional del club, donde quedaron hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En sus números, registra 16 porterías imbatidas y 44 goles concedidos.

Sin embargo, en esta campaña, su presencia cayó drásticamente con Pablo Guede al mando, siendo relegado al banco de suplentes. Solo pudo disputar un partido, donde recibió un gol.