Atención: ¿Qué necesita Alianza Lima para coronarse campeón de la Liga 1 2026?

Alianza Lima se llevó el Torneo Apertura de forma relativamente sencilla, por lo que ahora los hinchas quieren alzar el título nacional luego de tres temporadas. Bajo esa premisa y con el Torneo Clausura recién iniciado, a continuación te contamos qué necesita el club blanquiazul para salir campeón de la Liga 1 2026 sin necesidad de disputar playoffs a fin de año.

Como se sabe, el cuadro íntimo quiere cortar la hegemonía de su clásico rival, Universitario de Deportes, antes de que obtenga el anhelado tetracampeonato del fútbol peruano. En medio de ello, los aficionados están ansiosos por conocer qué resultados requiere la institución deportiva para sumar una nueva estrella en el mes de noviembre. La situación es simple, tan solo debe darse una situación.

Resulta que Alianza Lima únicamente necesita ganar el Torneo Clausura para salir campeón oficial de la Liga 1 2026, ya que, al haber obtenido los dos certámenes de la temporada, se llevará el título nacional sin tener que disputar playoffs. Por ello, el conjunto comandado por Pablo Guede debe hacer las cosas de la mejor manera para darle una enorme alegría a sus hinchas en todas partes del mundo.

Alianza Lima quiere salir campeón de la Liga 1.

¿Qué pasa si Alianza Lima no gana el Torneo Clausura?

Vale precisar que, en caso de que los blanquiazules no obtengan el Clausura, deberán disputar, dependiendo de su posición en la tabla acumulada, semifinales y final para proclamarse monarcas del fútbol peruano. Asimismo, su principal amenaza para la segunda parte de la campaña será su máximo rival: Universitario de Deportes, que lucha por el tetracampeonato.

¿Cuándo juega Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Alianza Lima jugará el domingo 19 de julio ante Sport Huancayo a las 7.00 p. m. de Perú, en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, por la primera fecha del Torneo Clausura. Asimismo, la transmisión del compromiso será por la señal de L1 MAX, vía Movistar TV y DirecTV. También podrás verlo online a través de Movistar Play y DGO.