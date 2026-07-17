¿Beto da Silva vuelve a Sporting Cristal? Delantero hace sorpresiva revelación: "No lo voy a negar"

Beto Da Silva, delantero de Deportivo Garcilaso, se pronunció en la previa del partido ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026 y dejó abierta la posibilidad de retornar al cuadro rimense, club al cual defendió desde el 2013 al 2015, antes de su partida PSV Eindhoven de Holanda. El atacante rompió su silencio y explicó qué posibilidades tiene de volver.

¿Beto Da Silva volverá a Sporting Cristal?

En declaraciones para Inka Digital TV a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, el atacante de 29 años recalcó su hinchaje por el conjunto cervecero y confesó que le gustaría volver al club. No obstante, dejó en claro que, por el momento, no existen posibilidades para que ello se concrete y aseguró que se encuentra enfocado en aportar con goles al cuadro cusqueño.

“Feliz de poder volver (al Gallardo) después de mucho tiempo. He venido por el triunfo, el primer partido es muy importante para lo que viene. Lo que queremos es pelear arriba y sabemos que tenemos la necesidad y la obligación de siempre sumar puntos”, dijo.

“Sin duda (quiero regresar a Cristal), yo soy hincha, siempre lo dije y nunca lo voy a negar. Así que, si se da en algún momento, yo estaré muy feliz, por supuesto, pero ahorita en lo único que pienso es en Garcilaso y en el triunfo de mañana (hoy)”, finalizó.

Beto Da Silva jugó en Sporting Cristal hasta el 2015.

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Cabe precisar que Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso se enfrentarán este viernes 17 de julio por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 a las 3.15 p. m. (hora peruana) en el estadio Alberto Gallardo. Los bajopontinos llegan con la única consigna de ganar y escalar posiciones en la tabla tras quedar duodécimos en el Apertura. Por su parte, Garcilaso buscará dar el golpe en el Rímac y dejar atrás la eliminación en la Copa de la Liga.