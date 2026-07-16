Alineaciones Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: El potente once de Roberto Mosquera

Sporting Cristal se medirá ante Deportivo Garcilaso en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un partido programado en el Estadio Alberto Gallardo y marcado por el esperado debut de Roberto Mosquera en el campeonato peruano con buzo celeste. Por ello, revisa las posibles alineaciones del conjunto limeño y del cuadro cusqueño para este importante duelo.

Alineación de Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Gustavo Cazonatti; Maxloren Castro, Yoshimar Yotún, Santiago González; Hernán Barcos

Alineación de Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal

Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Agustín Gómez, Xavi Moreno; Francisco Arancibia, Carlos Ramos, Claudio Torrejón, Agustín González; Da Silva y Christopher Olivares.

Sporting Cristal se enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura?

El partido entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso se disputará el viernes 17 de julio de 2026 desde las 3.15 p. m. (hora peruana), en el Estadio Alberto Gallardo. A continuación, te contamos el horario en otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 3.15 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 4.15 p. m.

Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay: 5.15 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso por la Copa Caliente?

El encuentro entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso será emitido por la señal de L1 MAX, disponible en operadores de televisión como Movistar TV, DirecTV, Claro, Best Cable, entre otros. Además, si no tienes acceso a estas señales, podrás seguir el minuto a minuto en Líbero.pe.