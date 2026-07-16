¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso y dónde ver partido por el Clausura?

Se viene el partido Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso, correspondiente a la jornada uno del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Aquí puedes conocer todos los detalles de este encuentro para que no te pierdas un nuevo debut de Roberto Mosquera al frente de los celestes en el campeonato liguero.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?

El partido entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso se jugará este sábado 17 de julio, en el estadio Alberto Gallardo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?

Perú, Colombia y Ecuador: 15:15 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 16:15 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:15 horas

México: 14:15 horas

Estados Unidos: 16:15 horas (Miami y Nueva York) y 13:15 horas (Los Ángeles)

España: 22:15 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso?

El partido entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso será transmitido por la señal de L1 MAX, disponible en operadores de TV como Movistar TV, DirecTV, Best Cable y Claro TV, entre otros.

Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso: previa del partido

Con Roberto Mosquera nuevamente al frente del equipo, Sporting Cristal se juega su última bala para ser campeón nacional luego de cinco temporadas. Recordemos que el elenco bajopontino se ha reforzado con Hernán Barcos, Juan Manuel Cuesta y Michael Hoyos.

Cabe señalar que, más allá de la importancia de este encuentro, en La Florida también miran de reojo el duelo ante Red Bull Bragantino por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, que se disputará el miércoles 22 de julio en el Estadio Nacional.

Hernán Barcos ya marcó en la Copa de la Liga

Por su parte, Deportivo Garcilaso apunta a dar el golpe y espera obtener su primera victoria ante Sporting Cristal en la historia. Además, busca romper la racha de tres derrotas consecutivas como visitante en el estadio Alberto Gallardo.