Sorpresiva salida. A un día del debut de Sporting Cristal en el Torneo Clausura ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Alberto Gallardo, el conjunto rimense anunció que Gustavo Cazonatti ya no seguirá siendo parte de la institución celeste pues fue vendido al Mirassol de Brasil.

A través de un comunicado oficial, Sporting Cristal reveló que el mediocampista de 30 años continuará su carrera en su país y que el cuadro bajopontino conservará una participación en un futuro traspaso.

De esta manera, se separan los caminos de ambas partes que inició en 2024. Con la camiseta de Sporting Cristal, Gustavo Cazonatti disputó un total de 65 partidos entre la Liga 1, Copa Libertadores y Copa Caliente. Además, llegó a anotar siete tantos y dio siete asistencias, llegando a convertirse en un pilar en el mediocampo celeste.

Comunicado oficial de Sporting Cristal sobre Gustavo Cazonatti

“El Club Sporting Cristal confirma el acuerdo con el club Mirassol de Brasil por la transferencia definitiva del futbolista Gustavo Cazonatti. Este acuerdo, además, le permite a nuestra institución conservar una participación en un futuro traspaso del jugador.

Agradecemos a Gustavo por todo el compromiso y esfuerzo en estos 2 años y medio con nuestra institución, y le deseamos los mejores éxitos en su nuevo reto profesional. ¡Gracias por todo, “Cazo”!”, se puede leer en el comunicado de Sporting Cristal.

Comunicado de la salida de Gustavo Cazonatti.

Es preciso resaltar que Gustavo Cazonatti igual no iba a ser parte del partido entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso, porque había recibido la tarjeta roja en el último partido del Torneo Apertura ante Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega, por lo que recién iba a estar disponible para la segunda jornada.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso jugarán este viernes 17 de julio por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026 en el Alberto Gallardo desde las 3.15 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play.